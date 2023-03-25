Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве
"Полтавщина": в Полтаве вандалы разукрасили коричневой краской памятники Зыгину и Ватутину
Памятник генералу Ватутину в Полтаве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, сообщило в субботу местное интернет-издание "Полтавщина".
"В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", - говорится в сообщении издания на сайте.
Как пишет издание, на памятниках появилась надпись "317 VIII", что, вероятно, связано с законом Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", принятом в 2015 году во время президентства Петра Порошенко.
В декабре 2022 года вандалы уже оскверняли памятники Ватутину и Зыгину, обрисовав монументы красной краской.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.