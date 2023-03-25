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Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве - РИА Новости, 25.03.2023
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17:26 25.03.2023 (обновлено: 17:30 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/pamyatniki-1860619174.html
Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве
Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве - РИА Новости, 25.03.2023
Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве
В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:26
2023-03-25T17:30
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, сообщило в субботу местное интернет-издание "Полтавщина". "В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", - говорится в сообщении издания на сайте. Как пишет издание, на памятниках появилась надпись "317 VIII", что, вероятно, связано с законом Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", принятом в 2015 году во время президентства Петра Порошенко. В декабре 2022 года вандалы уже оскверняли памятники Ватутину и Зыгину, обрисовав монументы красной краской. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230204/pamyatnik-1849791874.html
https://ria.ru/20230214/suvorov-1851997238.html
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в мире, украина, полтава, россия, сергей лавров, петр порошенко
В мире, Украина, Полтава, Россия, Сергей Лавров, Петр Порошенко
Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве

"Полтавщина": в Полтаве вандалы разукрасили коричневой краской памятники Зыгину и Ватутину

© Фото : Інтернет-видання "Полтавщина"Памятник генералу Ватутину в Полтаве
Памятник генералу Ватутину в Полтаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Інтернет-видання "Полтавщина"
Памятник генералу Ватутину в Полтаве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, сообщило в субботу местное интернет-издание "Полтавщина".
"В ночь с 24 на 25 марта в центре Полтавы неизвестные разукрасили коричневой краской памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину", - говорится в сообщении издания на сайте.
Как пишет издание, на памятниках появилась надпись "317 VIII", что, вероятно, связано с законом Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", принятом в 2015 году во время президентства Петра Порошенко.
В декабре 2022 года вандалы уже оскверняли памятники Ватутину и Зыгину, обрисовав монументы красной краской.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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