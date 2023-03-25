https://ria.ru/20230325/osetiya-1860569534.html
Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой
Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой - РИА Новости, 25.03.2023
Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло планирует посетить передовые позиции подразделений и узнать потребности бойцов. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:44
2023-03-25T10:44
2023-03-25T10:44
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло планирует посетить передовые позиции подразделений и узнать потребности бойцов. "Я планирую своими глазами увидеть, где люди находятся, как они там обустроены и что им дополнительно необходимо для решения задач. Это касается как отрядов, это касается и всех частей, где проходят службу или выполняют задачи жители республики (Северная Осетия - ред.)",- сказал Меняйло, отвечая на вопрос журналиста, посетил ли он линию боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой
Глава Северной Осетии Меняйло планирует лично пообщаться с бойцами на передовой