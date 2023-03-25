https://ria.ru/20230325/osetiya-1860569534.html

Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой

Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой - РИА Новости, 25.03.2023

Глава Северной Осетии планирует лично пообщаться с бойцами на передовой

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло планирует посетить передовые позиции подразделений и узнать потребности бойцов. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:44

2023-03-25T10:44

2023-03-25T10:44

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

республика северная осетия - алания

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло планирует посетить передовые позиции подразделений и узнать потребности бойцов. "Я планирую своими глазами увидеть, где люди находятся, как они там обустроены и что им дополнительно необходимо для решения задач. Это касается как отрядов, это касается и всех частей, где проходят службу или выполняют задачи жители республики (Северная Осетия - ред.)",- сказал Меняйло, отвечая на вопрос журналиста, посетил ли он линию боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания