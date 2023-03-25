Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве
Певица Кристина Орбакайте объяснила, почему ее не было на премьере фильма "Любовь-Морковь"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в кинотеатре "Октябрь" в Москве.
© @orbakaite_kКадр видео, опубликованного Кристиной Орбакайте
© @orbakaite_k
Кадр видео, опубликованного Кристиной Орбакайте
По словам артистки, сыгравшей в ленте одну из главных ролей, причиной стал ее плотный гастрольный график.
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"Я, к сожалению, не могу быть со своими коллегами, с моим замечательным киномужем Гошей из-за своего загруженного графика. Я душой с группой и с вами. Я посмотрю фильм уже 30 марта в кинотеатре", – объяснила знаменитость.
Орбакайте не рассказала, о каких концертах идет речь. На ее официальном сайте указаны прошлогодние выступления, а недавнее шоу певицы состоялось девятого марта в Омской филармонии.
© RolldСкриншот сайта Rolld
© Rolld
Скриншот сайта Rolld
Поклонники предположили, что дочь Аллы Пугачевой не пришла на премьеру, так как не хотела услышать неловкие вопросы о своей семье. Однако Орбакайте на это ничего не ответила.