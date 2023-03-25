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Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве - РИА Новости, 25.03.2023
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Шоубиз
 
00:11 25.03.2023 (обновлено: 00:16 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/orbakayte-1860425144.html
Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве
Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве - РИА Новости, 25.03.2023
Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве
Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:11
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шоубиз
кристина орбакайте
гоша куценко
кино
алла пугачева
звезды
знаменитости
москва
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в кинотеатре "Октябрь" в Москве. По словам артистки, сыгравшей в ленте одну из главных ролей, причиной стал ее плотный гастрольный график.Орбакайте не рассказала, о каких концертах идет речь. На ее официальном сайте указаны прошлогодние выступления, а недавнее шоу певицы состоялось девятого марта в Омской филармонии. Поклонники предположили, что дочь Аллы Пугачевой не пришла на премьеру, так как не хотела услышать неловкие вопросы о своей семье. Однако Орбакайте на это ничего не ответила.
https://ria.ru/20230207/orbakayte-1850316052.html
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кристина орбакайте, гоша куценко, кино, алла пугачева, звезды, знаменитости, москва
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Кино, Алла Пугачева, звезды, Знаменитости, Москва
Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве

Певица Кристина Орбакайте объяснила, почему ее не было на премьере фильма "Любовь-Морковь"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в кинотеатре "Октябрь" в Москве.
© @orbakaite_kКадр видео, опубликованного Кристиной Орбакайте
Кадр видео, опубликованного Кристиной Орбакайте
© @orbakaite_k
Кадр видео, опубликованного Кристиной Орбакайте
По словам артистки, сыгравшей в ленте одну из главных ролей, причиной стал ее плотный гастрольный график.
«

"Я, к сожалению, не могу быть со своими коллегами, с моим замечательным киномужем Гошей из-за своего загруженного графика. Я душой с группой и с вами. Я посмотрю фильм уже 30 марта в кинотеатре", – объяснила знаменитость.

Орбакайте не рассказала, о каких концертах идет речь. На ее официальном сайте указаны прошлогодние выступления, а недавнее шоу певицы состоялось девятого марта в Омской филармонии.
© RolldСкриншот сайта Rolld
Скриншот сайта Rolld
© Rolld
Скриншот сайта Rolld
Поклонники предположили, что дочь Аллы Пугачевой не пришла на премьеру, так как не хотела услышать неловкие вопросы о своей семье. Однако Орбакайте на это ничего не ответила.
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