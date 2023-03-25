https://ria.ru/20230325/orbakayte-1860425144.html

Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве

Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве - РИА Новости, 25.03.2023

Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру "Любовь-Морковь" в Москве

Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:11

2023-03-25T00:11

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шоубиз

кристина орбакайте

гоша куценко

кино

алла пугачева

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москва

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте объяснила в своей соцсети, почему не пришла на премьерный показ фильма "Любовь-Морковь. Восстание машин", который состоялся 23 марта в кинотеатре "Октябрь" в Москве. По словам артистки, сыгравшей в ленте одну из главных ролей, причиной стал ее плотный гастрольный график.Орбакайте не рассказала, о каких концертах идет речь. На ее официальном сайте указаны прошлогодние выступления, а недавнее шоу певицы состоялось девятого марта в Омской филармонии. Поклонники предположили, что дочь Аллы Пугачевой не пришла на премьеру, так как не хотела услышать неловкие вопросы о своей семье. Однако Орбакайте на это ничего не ответила.

https://ria.ru/20230207/orbakayte-1850316052.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина орбакайте, гоша куценко, кино, алла пугачева, звезды, знаменитости, москва