Россия опубликует в ООН вопросы, которые задавала Лондону по делу Скрипалей

Россия опубликует в ООН вопросы, которые задавала Лондону по делу Скрипалей

ООН, 25 мар — РИА Новости. Москва опубликует в ООН вопросы, которые задавала британским властям в контексте расследования ситуации с отравлением Скрипалей, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности российский постпред при организации Василий Небензя.Он напомнил, что Россия была крайне заинтересована в сотрудничестве с британской стороной для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Солсбери. Однако вместо того, чтобы провести объективное расследование, Лондон предпочел сразу выступить с обвинениями в адрес Москвы."Причем, по сути, признавая отсутствие каких-либо доказательств — все мы помним формулировку highly likely, от которой, кстати, нынешние reasonable grounds to believe, используемые техсекретариатом ОЗХО в отношении инцидента в (сирийской городе. — Прим. ред.) Думе, <...> отличаются мало", — отметил Небензя.Великобритания, подчеркнул дипломат, не ответила по существу на многочисленные вопросы, поставленные российской стороной в связи с произошедшим. "Недавно мы как раз распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН обстоятельный доклад под названием "Солсбери: пять лет без ответов на вопросы", подготовленный посольством России в Великобритании", — напомнил постпред.Речь, по словам Небензи, о 80-страничном документе.В пятницу по инициативе России прошло неформальное заседание СБ ООН по теме "Риски, вытекающие из-за политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)".Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотленд-ярде подтвердили, что тем же веществом, что и Скрипали, отравились другие мужчина и женщина. Пострадавшая, 44-летняя Дон Стерджес, 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва эти утверждения категорически отрицает.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального не нашли.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине выступили с утверждением, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи указали, что ФРГ не информировала Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия не получила ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Спустя год после инцидента с Навальным МИД назвал случившееся спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, снятые на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

