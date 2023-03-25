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Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу - РИА Новости, 27.03.2023
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток",... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-25T12:40
2023-03-25T12:40
2023-03-27T12:31
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в субботу дождь в столице продлится до 18.00. "Дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". В отдельных низинных местах организовано постоянное дежурство бригад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы