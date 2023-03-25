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Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу - РИА Новости, 27.03.2023
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12:40 25.03.2023 (обновлено: 12:31 27.03.2023)
https://ria.ru/20230325/obrascheniya-1860899167.html
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу - РИА Новости, 27.03.2023
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу
Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток",... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-25T12:40
2023-03-27T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в субботу дождь в столице продлится до 18.00. "Дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". В отдельных низинных местах организовано постоянное дежурство бригад", - говорится в сообщении.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыАвтомобиль бригады ГУП "Мосводосток" на месте ликвидации временных скоплений воды
Автомобиль бригады ГУП Мосводосток на месте ликвидации временных скоплений воды
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в субботу дождь в столице продлится до 18.00.
"Дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". В отдельных низинных местах организовано постоянное дежурство бригад", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГУП Мосводосток чистят коллектор на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя
24 марта, 16:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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