https://ria.ru/20230325/obrascheniya-1860899167.html

Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу

Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу - РИА Новости, 27.03.2023

Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу

Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток",... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-25T12:40

2023-03-25T12:40

2023-03-27T12:31

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мосводосток

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 50 обращений о скоплениях воды поступило в службы Москвы в пятницу, к ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в субботу дождь в столице продлится до 18.00. "Дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". В отдельных низинных местах организовано постоянное дежурство бригад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы