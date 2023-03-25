https://ria.ru/20230325/mus-1860558369.html

Володин призвал запретить работу МУС в России

Володин призвал запретить работу МУС в России - РИА Новости, 25.03.2023

Володин призвал запретить работу МУС в России

На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:06

2023-03-25T09:06

2023-03-25T10:04

россия

международный уголовный суд

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у президента должно быть право на любые действия для защиты граждан при принятии структурами в мире решений, противоречащих Конституции России."Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — добавил Володин.На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, международный уголовный суд, вячеслав володин, в мире