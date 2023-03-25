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Володин призвал запретить работу МУС в России - РИА Новости, 25.03.2023
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09:06 25.03.2023 (обновлено: 10:04 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/mus-1860558369.html
Володин призвал запретить работу МУС в России
Володин призвал запретить работу МУС в России - РИА Новости, 25.03.2023
Володин призвал запретить работу МУС в России
На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:06
2023-03-25T10:04
россия
международный уголовный суд
вячеслав володин
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у президента должно быть право на любые действия для защиты граждан при принятии структурами в мире решений, противоречащих Конституции России."Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — добавил Володин.На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html
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россия, международный уголовный суд, вячеслав володин, в мире
Россия, Международный уголовный суд, Вячеслав Володин, В мире
Володин призвал запретить работу МУС в России

Володин призвал внести изменения в закон, запрещающие деятельность МУС в России

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", — написал политик.

Он также отметил, что у президента должно быть право на любые действия для защиты граждан при принятии структурами в мире решений, противоречащих Конституции России.
"Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — добавил Володин.
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На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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