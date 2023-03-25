https://ria.ru/20230325/mus-1860558369.html
Володин призвал запретить работу МУС в России
Володин призвал запретить работу МУС в России - РИА Новости, 25.03.2023
Володин призвал запретить работу МУС в России
На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:06
2023-03-25T09:06
2023-03-25T10:04
россия
международный уголовный суд
вячеслав володин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136606/97/1366069727_0:281:4896:3035_1920x0_80_0_0_3a5d003e09a0e7175468c29de61ee96b.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у президента должно быть право на любые действия для защиты граждан при принятии структурами в мире решений, противоречащих Конституции России."Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — добавил Володин.На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html
https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136606/97/1366069727_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_9f072f6a3ad5a911728da9e821550449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный уголовный суд, вячеслав володин, в мире
Россия, Международный уголовный суд, Вячеслав Володин, В мире
Володин призвал запретить работу МУС в России
Володин призвал внести изменения в закон, запрещающие деятельность МУС в России
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
На территории России необходимо запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram
-канале.
«
"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", — написал политик.
Он также отметил, что у президента должно быть право на любые действия для защиты граждан при принятии структурами в мире решений, противоречащих Конституции России.
"Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — добавил Володин.
Лавров напомнил о попытках МУС расследовать преступления США в Афганистане
На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва
не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В понедельник Следственный комитет России
возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва
не признает юрисдикцию суда и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В МУС высказались из-за "угроз" после ордера на арест Путина