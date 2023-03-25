https://ria.ru/20230325/monitoring-1860636791.html

ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах

ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах - РИА Новости, 25.03.2023

ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах

"Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:42

2023-03-25T19:42

2023-03-25T19:42

общество

россия

мелитополь

анна кузнецова

единая россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что в состав группы вошли представители Минтруда России, Минпросвещения РФ и правоохранительных органов. Группа поможет выстроить механизмы привлечения специалистов и оснащения учреждений. "Наша главная задача – выстроить работу социальных учреждений. Чтобы люди, находящиеся в них в связи с разными жизненными обстоятельствами, не почувствовали проблем переходного времени. Речь идёт о перестраивании, по сути, всей системы и переходе на новые процессы взаимодействия с ведомствами. Нужно не только сохранить всё хорошее, но и преумножить, наполнить новыми составляющими. Качественная медицина и образование, обязательно – наличие всех детских специалистов", - приводят в пресс-службе слова главы партийного штаба по гуманитарному вопросу, замсекретаря генсовета Анны Кузнецовой в ходе посещения областного центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе.

https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html

россия

мелитополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мелитополь, анна кузнецова, единая россия