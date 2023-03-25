ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах
ЕР создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе партии.
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"Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав группы вошли представители Минтруда России, Минпросвещения РФ и правоохранительных органов. Группа поможет выстроить механизмы привлечения специалистов и оснащения учреждений.
"Наша главная задача – выстроить работу социальных учреждений. Чтобы люди, находящиеся в них в связи с разными жизненными обстоятельствами, не почувствовали проблем переходного времени. Речь идёт о перестраивании, по сути, всей системы и переходе на новые процессы взаимодействия с ведомствами. Нужно не только сохранить всё хорошее, но и преумножить, наполнить новыми составляющими. Качественная медицина и образование, обязательно – наличие всех детских специалистов", - приводят в пресс-службе слова главы партийного штаба по гуманитарному вопросу, замсекретаря генсовета Анны Кузнецовой в ходе посещения областного центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе.