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ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах - РИА Новости, 25.03.2023
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19:42 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/monitoring-1860636791.html
ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах
ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах - РИА Новости, 25.03.2023
ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах
"Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:42
2023-03-25T19:42
общество
россия
мелитополь
анна кузнецова
единая россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что в состав группы вошли представители Минтруда России, Минпросвещения РФ и правоохранительных органов. Группа поможет выстроить механизмы привлечения специалистов и оснащения учреждений. "Наша главная задача – выстроить работу социальных учреждений. Чтобы люди, находящиеся в них в связи с разными жизненными обстоятельствами, не почувствовали проблем переходного времени. Речь идёт о перестраивании, по сути, всей системы и переходе на новые процессы взаимодействия с ведомствами. Нужно не только сохранить всё хорошее, но и преумножить, наполнить новыми составляющими. Качественная медицина и образование, обязательно – наличие всех детских специалистов", - приводят в пресс-службе слова главы партийного штаба по гуманитарному вопросу, замсекретаря генсовета Анны Кузнецовой в ходе посещения областного центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе.
https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html
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общество, россия, мелитополь, анна кузнецова, единая россия
Общество, Россия, Мелитополь, Анна Кузнецова, Единая Россия
ЕР создала группу по мониторингу состояния соцучреждений в новых регионах

ЕР создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах, в нее вошли представители Минпросвещения РФ, Минтруда и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе партии.
«

"Единая Россия" создала рабочую группу по мониторингу состояния социальных учреждений в новых регионах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав группы вошли представители Минтруда России, Минпросвещения РФ и правоохранительных органов. Группа поможет выстроить механизмы привлечения специалистов и оснащения учреждений.
"Наша главная задача – выстроить работу социальных учреждений. Чтобы люди, находящиеся в них в связи с разными жизненными обстоятельствами, не почувствовали проблем переходного времени. Речь идёт о перестраивании, по сути, всей системы и переходе на новые процессы взаимодействия с ведомствами. Нужно не только сохранить всё хорошее, но и преумножить, наполнить новыми составляющими. Качественная медицина и образование, обязательно – наличие всех детских специалистов", - приводят в пресс-службе слова главы партийного штаба по гуманитарному вопросу, замсекретаря генсовета Анны Кузнецовой в ходе посещения областного центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Вчера, 17:47
 
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