https://ria.ru/20230325/mariupol-1860554981.html
Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе
Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2023
Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе
Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:38
2023-03-25T08:38
2023-03-25T09:57
мариуполь
донецкая народная республика
владимир константинов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Крымские строители завершили возведение ... многоквартирного жилого дома в Мариуполе. Учитывая востребованность жилья, работы проводились в максимально короткие сроки", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, сейчас идет процесс оформления документов о передаче здания в собственность города. "Параллельно администрация Мариуполя занимается оформлением документов для передачи квартир людям, имущество которых пострадало в ходе боевых действий и не подлежит восстановлению. Квартиры будут им переданы бесплатно", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20230323/mariupol-1860223077.html
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РИА Новости
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мариуполь, донецкая народная республика, владимир константинов, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Константинов, Общество
Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе
Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе, идет процесс оформления
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Крымские строители завершили возведение ... многоквартирного жилого дома в Мариуполе. Учитывая востребованность жилья, работы проводились в максимально короткие сроки", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его словам, сейчас идет процесс оформления документов о передаче здания в собственность города.
"Параллельно администрация Мариуполя занимается оформлением документов для передачи квартир людям, имущество которых пострадало в ходе боевых действий и не подлежит восстановлению. Квартиры будут им переданы бесплатно", - подчеркнул глава парламента.
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