https://ria.ru/20230325/mariupol-1860554981.html

Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе

Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2023

Строители из Крыма возвели новый жилой дом в Мариуполе

Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:38

2023-03-25T08:38

2023-03-25T09:57

мариуполь

донецкая народная республика

владимир константинов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Строители из Крыма завершили возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе в Донецкой Народной Республике, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Крымские строители завершили возведение ... многоквартирного жилого дома в Мариуполе. Учитывая востребованность жилья, работы проводились в максимально короткие сроки", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, сейчас идет процесс оформления документов о передаче здания в собственность города. "Параллельно администрация Мариуполя занимается оформлением документов для передачи квартир людям, имущество которых пострадало в ходе боевых действий и не подлежит восстановлению. Квартиры будут им переданы бесплатно", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230323/mariupol-1860223077.html

https://ria.ru/20230320/pasport-1859153438.html

мариуполь

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Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, владимир константинов, общество