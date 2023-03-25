https://ria.ru/20230325/lavra-1860619839.html

Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру

Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру - РИА Новости, 25.03.2023

Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру

Полиция остановила группу паломников, направлявшуюся в один трех крупнейших монастырей УПЦ - Почаевскую лавру, высадила женщин и детей ночью на трассе в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:28

2023-03-25T17:28

2023-03-25T17:28

религия

украина

черновицкая область

почаев

александр ткаченко (протоиерей)

николай балашов

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Полиция остановила группу паломников, направлявшуюся в один трех крупнейших монастырей УПЦ - Почаевскую лавру, высадила женщин и детей ночью на трассе в Черновицкой области, конфисковала два автобуса, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Тернопольский областной совет ранее заявил, что намерен лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды Почаевской лавры УПЦ была зарегистрирована на сайте кабмина Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко обнародовал информацию о том, что власти работают над лишением канонической УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) по подозрению в "антиукраинской деятельности". "24 марта 2023 года в Черновицкой области полиция остановила два автобуса с людьми, которые ехали в паломничество в Почаевскую лавру. Без объяснений правоохранители помешали паломнической поездке, транспортные средства конфисковали, а многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат. Одна из пострадавших верующих рассказала, что представители полиции даже "не посмотрели на то, что в бусах находятся кормящие женщины, младенцы, пожилые люди, дети, подростки", - сказано в сообщении. Отмечается, что правоохранители были в штатском и не предоставили документов, запрещающих передвижение паломников, а эти автобусы "были единственным источником прибыли для многодетных семей водителей". В результате незаконных действий полицейских , добавили в УПЦ, "люди ночью вынуждены были возвращаться домой". "В ответ на произвол полиции Черновицкой области и представителей военкомата 80 пострадавших женщин записали обращение ко всем матерям, дружинам, сестрам воинов, защищающих Украину на фронте", - говорится в сообщении. Одна из записавших его женщин отметила: "За что мой ребенок страдает на войне? Он там, а я хотела уехать в Почаев, помолиться за него, чтобы Бог охранял всех детей, всех мужчин, а нас не пустили". Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА новости, что украинский режим постарается лишить каноническую УПЦ Почаевской Свято-Успенской Лавры, а раскольническая Православная церковь Украины конкурирует за право на нее с греко-католиками.

https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html

https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html

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Варвара Скокшина

украина, черновицкая область, почаев, александр ткаченко (протоиерей), николай балашов, ситуация вокруг упц, в мире