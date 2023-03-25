https://ria.ru/20230325/lavra-1860619839.html
Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру
Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру - РИА Новости, 25.03.2023
Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру
Полиция остановила группу паломников, направлявшуюся в один трех крупнейших монастырей УПЦ - Почаевскую лавру, высадила женщин и детей ночью на трассе в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:28
2023-03-25T17:28
2023-03-25T17:28
религия
украина
черновицкая область
почаев
александр ткаченко (протоиерей)
николай балашов
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Полиция остановила группу паломников, направлявшуюся в один трех крупнейших монастырей УПЦ - Почаевскую лавру, высадила женщин и детей ночью на трассе в Черновицкой области, конфисковала два автобуса, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Тернопольский областной совет ранее заявил, что намерен лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды Почаевской лавры УПЦ была зарегистрирована на сайте кабмина Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко обнародовал информацию о том, что власти работают над лишением канонической УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) по подозрению в "антиукраинской деятельности". "24 марта 2023 года в Черновицкой области полиция остановила два автобуса с людьми, которые ехали в паломничество в Почаевскую лавру. Без объяснений правоохранители помешали паломнической поездке, транспортные средства конфисковали, а многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат. Одна из пострадавших верующих рассказала, что представители полиции даже "не посмотрели на то, что в бусах находятся кормящие женщины, младенцы, пожилые люди, дети, подростки", - сказано в сообщении. Отмечается, что правоохранители были в штатском и не предоставили документов, запрещающих передвижение паломников, а эти автобусы "были единственным источником прибыли для многодетных семей водителей". В результате незаконных действий полицейских , добавили в УПЦ, "люди ночью вынуждены были возвращаться домой". "В ответ на произвол полиции Черновицкой области и представителей военкомата 80 пострадавших женщин записали обращение ко всем матерям, дружинам, сестрам воинов, защищающих Украину на фронте", - говорится в сообщении. Одна из записавших его женщин отметила: "За что мой ребенок страдает на войне? Он там, а я хотела уехать в Почаев, помолиться за него, чтобы Бог охранял всех детей, всех мужчин, а нас не пустили". Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА новости, что украинский режим постарается лишить каноническую УПЦ Почаевской Свято-Успенской Лавры, а раскольническая Православная церковь Украины конкурирует за право на нее с греко-католиками.
https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черновицкая область, почаев, александр ткаченко (протоиерей), николай балашов, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черновицкая область, Почаев, Александр Ткаченко (протоиерей), Николай Балашов, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Украинская полиция не дала группе паломников посетить Почаевскую лавру
Украинская полиция конфисковала автобусы у паломников, ехавших в Почаевскую лавру
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Полиция остановила группу паломников, направлявшуюся в один трех крупнейших монастырей УПЦ - Почаевскую лавру, высадила женщин и детей ночью на трассе в Черновицкой области, конфисковала два автобуса, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте
Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Тернопольский областной совет ранее заявил, что намерен лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды Почаевской лавры УПЦ была зарегистрирована на сайте кабмина Украины
. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
обнародовал информацию о том, что власти работают над лишением канонической УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове
и Почаеве
. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) по подозрению в "антиукраинской деятельности".
"24 марта 2023 года в Черновицкой области полиция остановила два автобуса с людьми, которые ехали в паломничество в Почаевскую лавру. Без объяснений правоохранители помешали паломнической поездке, транспортные средства конфисковали, а многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат. Одна из пострадавших верующих рассказала, что представители полиции даже "не посмотрели на то, что в бусах находятся кормящие женщины, младенцы, пожилые люди, дети, подростки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители были в штатском и не предоставили документов, запрещающих передвижение паломников, а эти автобусы "были единственным источником прибыли для многодетных семей водителей".
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В результате незаконных действий полицейских , добавили в УПЦ, "люди ночью вынуждены были возвращаться домой".
"В ответ на произвол полиции Черновицкой области и представителей военкомата 80 пострадавших женщин записали обращение ко всем матерям, дружинам, сестрам воинов, защищающих Украину на фронте", - говорится в сообщении. Одна из записавших его женщин отметила: "За что мой ребенок страдает на войне? Он там, а я хотела уехать в Почаев, помолиться за него, чтобы Бог охранял всех детей, всех мужчин, а нас не пустили".
Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
сказал РИА новости, что украинский режим постарается лишить каноническую УПЦ Почаевской Свято-Успенской Лавры, а раскольническая Православная церковь Украины конкурирует за право на нее с греко-католиками.
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