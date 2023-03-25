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Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина - РИА Новости, 25.03.2023
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20:53 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/kvartira-1860647852.html
Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина
Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина - РИА Новости, 25.03.2023
Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, в ней... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:53
2023-03-25T20:53
китай
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
павел зарубин
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МОСКВА. 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, в ней они обсудили мировые дела. Президент отметил, что говорили о ситуации в мировых делах в самых разных аспектах. Председатель КНР 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин
Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Павел Зарубин
Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, в которой обсудил с Си Цзиньпином мировые дела

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА. 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, в ней они обсудили мировые дела.
«
"У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение - у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-24".
Президент отметил, что говорили о ситуации в мировых делах в самых разных аспектах.
Председатель КНР 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин рассказал о главном упоре в переговорах с Си Цзиньпином
Вчера, 20:46
 
КитайРоссияУкраинаВладимир ПутинСи ЦзиньпинПавел Зарубин
 
 
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