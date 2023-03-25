https://ria.ru/20230325/kvartira-1860647852.html

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина - РИА Новости, 25.03.2023

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, куда пригласил Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, в ней... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:53

2023-03-25T20:53

2023-03-25T20:53

китай

россия

украина

владимир путин

си цзиньпин

павел зарубин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859678011_582:617:2650:1780_1920x0_80_0_0_8c25eed16abd0018d4cf62d7fe643f0c.jpg

МОСКВА. 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, в ней они обсудили мировые дела. Президент отметил, что говорили о ситуации в мировых делах в самых разных аспектах. Председатель КНР 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230325/peregovory-1860647172.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин