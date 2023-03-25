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Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам - РИА Новости, 25.03.2023
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15:40 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/kreditory-1860604392.html
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам - РИА Новости, 25.03.2023
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:40
2023-03-25T15:40
украина
франция
канада
всемирный банк
мвф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о "продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027)". Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности. В данную группу входят Канада, Франция, ФРГ, Япония, Британия, США.
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
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украина, франция, канада, всемирный банк, мвф, в мире
Украина, Франция, Канада, Всемирный банк, МВФ, В мире
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам

Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам до 2027 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
Согласно заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о "продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027)".
Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности.
В данную группу входят Канада, Франция, ФРГ, Япония, Британия, США.
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