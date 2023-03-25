https://ria.ru/20230325/kreditory-1860604392.html
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам - РИА Новости, 25.03.2023
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:40
2023-03-25T15:40
2023-03-25T15:40
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о "продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027)". Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности. В данную группу входят Канада, Франция, ФРГ, Япония, Британия, США.
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, канада, всемирный банк, мвф, в мире
Украина, Франция, Канада, Всемирный банк, МВФ, В мире
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам до 2027 года