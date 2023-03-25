https://ria.ru/20230325/koronavirus-1860572716.html

В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1897 случаев COVID, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:13

2023-03-25T11:13

2023-03-25T11:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1897 случаев COVID, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1897, госпитализированы - 147 человек, выздоровели - 1709 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 468 497 случаев коронавируса, выздоровели 3 272 827 человек, умерли 48 416 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва