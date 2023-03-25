https://ria.ru/20230325/konyukhov-1860660202.html

Федор Конюхов преодолел мировой рекорд по дальности полета на аэростате

Федор Конюхов преодолел мировой рекорд по дальности полета на аэростате - РИА Новости, 25.03.2023

Федор Конюхов преодолел мировой рекорд по дальности полета на аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате "ФосАгро" преодолели 2368 километров, превысив рекорд дальности полета теплового воздушного шара,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:50

2023-03-25T22:50

2023-03-25T22:59

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате "ФосАгро" преодолели 2368 километров, превысив рекорд дальности полета теплового воздушного шара, сообщает экспедиционный штаб.Ранее рекорд был установлен еще в 1994 году японскими воздухоплавателями, они пролетели 2366 километров.Шар пересекает горное плато Путорана, известное суровыми погодными условиями.Пилоты будут продолжать полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга — столицы полярной авиации.В экспедиционном штабе сообщают, что фактическое пройденное расстояние будет известно только после приземления. "Но, по данным на 22:10 по московскому времени, российский аэростат "ФосАгро" и экипаж Конюхова — Меняйло уже превзошел достижение японских пилотов, и это заявка на новый мировой рекорд, — уточняется в сообщении. — Он будет зафиксирован после ратификации Международной федерацией аэронавтики (FAI)".Генеральным партнером экспедиции выступает компания "ФосАгро" — один из лидеров мировой отрасли минеральных удобрений.Помимо заявки на мировой рекорд по дальности, наши пилоты установили и ряд других рекордов.Впервые на тепловом аэростате с открытой корзиной воздухоплаватели прошли над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Кроме того, выполнен самый продолжительный полет на таком шаре за полярным кругом.Как уточняют в экспедиционном штабе, максимальная высота, на которую поднимался аэростат, — 5820 метров, наибольшая скорость — 109 километров в час.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.

https://ria.ru/20230324/konyukhov-1860323795.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, красноярский край, северный ледовитый океан, федор конюхов, фосагро, рекорды