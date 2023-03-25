https://ria.ru/20230325/kemerovo-1860542771.html

Потерявшая дочь в пожаре в "Зимней вишне" женщина взяла ребенка из детдома

Потерявшая дочь в пожаре в "Зимней вишне" женщина взяла ребенка из детдома - РИА Новости, 25.03.2023

Потерявшая дочь в пожаре в "Зимней вишне" женщина взяла ребенка из детдома

Жительница Кемерово Елена Тесленко, потерявшая девятилетнюю дочь Арину в пожаре в "Зимней вишне", после трагедии взяла под опеку полуторогодовалого мальчика из... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T03:09

2023-03-25T03:09

2023-03-25T05:46

кемерово

кемеровская область

александр мамонтов

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госстройнадзор

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жительница Кемерово Елена Тесленко, потерявшая девятилетнюю дочь Арину в пожаре в "Зимней вишне", после трагедии взяла под опеку полуторогодовалого мальчика из детского дома. Она рассказала корреспонденту РИА Новости, что именно забота о сыне дает ей силы жить дальше.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.Любимая доченькаНа странице в соцсети "ВКонтакте" Елены Тесленко не так много постов, но многие из них посвящены ее дочери Арине. На этом снимке девочка на занятиях в конном клубе, а здесь поет со школьной сцены."Моя любимая доченька, моя Аришенька, тебе сегодня исполнилось бы 14 лет, совсем взрослая... Каждый день представляю, какая бы ты стала, как много ты могла достичь... Ты навсегда в моем сердце, и боль от потери никогда не утихнет. С земным днем рождения тебя, любимая моя", - эту запись Елена оставила 5 января. Пять лет назад, 25 марта 2018-го, Арина вместе с отцом отправились в "Зимнюю вишню", они собирались весело провести выходной, поиграть в автоматы. Но в игровой зоне, по словам Тесленко, было слишком много людей. И ее муж с дочкой, предполагает женщина, решили пойти в кино. Так они и оказались в одном из кинозалов, который стал смертельной ловушкой для посетителей. Когда она подъехала к центру, там все уже было оцеплено, ей говорили, что всех людей вывели, кого-то увезли в больницы. Женщина вспоминает, что видела, как пожарные в панике бегали из-за того, что воды в шлангах не было или что они были дырявые. Елена отправилась по больницам в поисках родных. Там их не оказалось. В итоге она приехала в оперативный штаб, организованный в школе №7, там уже собрались другие люди, которые искали своих детей, мужей, сестер… Потекли часы страшного ожидания. "Информация о том, что Ариша, скорее всего, погибла, пришла где-то около 11 ночи. Честно, я плохо помню тот период, потому что у многих сдавали нервы, нам ставили какие-то уколы, от которых ты не очень понимаешь, что происходит вокруг: вдруг просыпаешься в классе на матрасе на полу. О том, что муж и Арина погибли, сказали следователи, вернее, они просто отправили меня в морг на опознание", - вспоминает Тесленко. Позже она выяснит, что супруга и дочь нашли возле эвакуационного выхода.Похороны состоялись 28 марта, и потом, признается Елена, она просто не помнит, как жила первые дни: "Это было время без времени, когда ты не понимаешь вообще, что происходит и как дальше жить. И я до сих пор не знаю, как жить без Ариши".Ракета для мамыГлавной опорой и поддержкой для Елены стала старшая дочь, которой тогда было 18 лет. До трагедии в "Зимней вишни" Тесленко была успешным менеджером, но после она не смогла работать в прежнем режиме. Сейчас женщина работает в салоне красоты мастером маникюра.В первые месяцы после потери дочери Елена, чтобы не сойти с ума от горя и мрачных мыслей, стала волонтером в местном доме малютки: помогала воспитателям гулять с малышами. И однажды она познакомилась с обаятельным мальчишкой – полуторогодовалым Кириллом."Зашла в одну из групп. И там в манеже стояло чудо с торчащим чубом, сердце ёкнуло. У моей Аришеньки была точно такая же прическа, когда она была малышкой совсем. В последующие свои поездки в дом малютки я поняла, что приезжаю ради этого мальчугана. А потом решила, что не могу его там оставить", - рассказывает Тесленко. Навсегда Кирилла ей удалось забрать только через полгода после первого знакомства, пройдя все необходимые процедуры для оформления в приемную семью. Недавно мальчику исполнилось шесть лет. И, по словам Елены, чем старше он становится, тем больше походит на ее Арину: такой же активный, любознательный, добрый и ласковый. Кирилл занимается плаванием, шахматами, футболом. Про погибшую сестренку он знает. "Он знает, что она есть, что живет на облачках. Говорит: мама, я построю ракету, полечу и заберу Арину, чтобы ты больше не плакала", - говорит Елена. Про следствиеПосле пожара СК расследовал четыре дела. Двенадцати фигурантам двух дел Заводский и Центральный суды Кемерово назначили наказания от пяти до 18 лет лишения свободы. Совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам тюрьмы за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, а также штрафу. По делу экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева приговор еще не вынесен. Тесленко первые три года после трагедии очень внимательно следила за ходом следствия, посещала практически все судебные заседания. Родственники погибших объединились и не только ради тяжб, они помогали и поддерживали друг друга. Сейчас, правда, по словам женщины, связь между ними немного ослабла. Все-таки время берет свое, хоть боль от потери никуда не уходит."Вы знаете, я почти три года провела в судах. Было очень тяжело. Но я думала, что когда все закончится, это может принести какое-то облегчение. Не принесло. Поняла только, что человеческая жизнь у нас не стоит ничего, да и люди, которые допустили подобное, не раскаялись. И сейчас за делом уже не слежу особо, читаю в новостях, иногда общаюсь с адвокатом", - рассказывает Елена.В память об АринеПриближение годовщины самого страшного события в своей жизни Елена Тесленко переживает тяжело, ей хочется, чтобы этот день никогда не настал. В субботу, 25 марта, она, конечно, вместе с детьми и своей мамой побывают на кладбище, сходят к мемориальному камню на месте, где был торговый центр.Сейчас там, где раньше стояла "Зимняя вишня", разбит сквер, но, по мнению женщины, сделан он не как памятное место о трагедии."Многие жители города воспринимают это место, как парк с детскими площадками и лавочками. Там ничего не напоминает о страшном событии, и люди стали забывать, что здесь произошло", - сказала Тесленко.Но есть те, кто помнит о трагедии, помнит об Арине. Конный клуб, где занималась девочка, каждый год проводит соревнования в память о ней. По словам Елены, в первый год турнир был масштабным, приезжали участники из других городов, присутствовал губернатор."Я преклоняюсь перед к конно-спортивным клубом "Фелиция" за то, что они до сих пор каждый год помнят и проводят своими силами данные соревнования. Приглашают меня. Это очень трогательно и важно для меня", - сказала Тесленко.Помнят об Арине и ее одноклассники и учителя. "О ней в классе говорили, наша звездочка. Она была отличница, активистка и при этом она очень добрая", - добавляет Елена.

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860258896.html

https://ria.ru/20230324/osuzhdennyy-1860329973.html

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860007618.html

https://ria.ru/20221227/kemerovo-1841549522.html

https://ria.ru/20221018/apellyatsiya-1824790708.html

кемерово

кемеровская область

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кемерово, кемеровская область, александр мамонтов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госстройнадзор