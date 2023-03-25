https://ria.ru/20230325/izrail-1860560953.html

Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты

Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты - РИА Новости, 25.03.2023

Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты

Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:23

2023-03-25T09:23

2023-03-25T09:23

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране, сообщила газета Jerusalem Post. Как сообщает издание, о "неделе паралича" было объявлено спустя день после проведения акции "день паралича", в которой приняли участие "многие тысячи" человек. Согласно задумке лидеров протестующих, в рамках новой акции они будут собираться во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и различные депутаты, чтобы протестовать в их присутствии. Ранее сотни активистов устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху. По данным Jerusalem Post, протестующие, в частности, собирались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта. Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230304/protest-1855901099.html

https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху