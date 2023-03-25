Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты
Jerusalem Post: в движении против судебной реформы в Израиле пообещали "неделю паралича"
© AP Photo / Ariel SchalitУчастники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране, сообщила газета Jerusalem Post.
Как сообщает издание, о "неделе паралича" было объявлено спустя день после проведения акции "день паралича", в которой приняли участие "многие тысячи" человек.
Согласно задумке лидеров протестующих, в рамках новой акции они будут собираться во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и различные депутаты, чтобы протестовать в их присутствии.
Ранее сотни активистов устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху. По данным Jerusalem Post, протестующие, в частности, собирались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта.
Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.