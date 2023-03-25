Рейтинг@Mail.ru
Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/izrail-1860560953.html
Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты
Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты - РИА Новости, 25.03.2023
Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты
Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:23
2023-03-25T09:23
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_e04eb2073a50a77e546f48e79b3d4626.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране, сообщила газета Jerusalem Post. Как сообщает издание, о "неделе паралича" было объявлено спустя день после проведения акции "день паралича", в которой приняли участие "многие тысячи" человек. Согласно задумке лидеров протестующих, в рамках новой акции они будут собираться во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и различные депутаты, чтобы протестовать в их присутствии. Ранее сотни активистов устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху. По данным Jerusalem Post, протестующие, в частности, собирались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта. Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230304/protest-1855901099.html
https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4740ad211f183a94cb00093d585d033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты

Jerusalem Post: в движении против судебной реформы в Израиле пообещали "неделю паралича"

© AP Photo / Ariel SchalitУчастники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране, сообщила газета Jerusalem Post.
Как сообщает издание, о "неделе паралича" было объявлено спустя день после проведения акции "день паралича", в которой приняли участие "многие тысячи" человек.
Израильтяне, выступающие против судебной реформы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
4 марта, 23:21
Согласно задумке лидеров протестующих, в рамках новой акции они будут собираться во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и различные депутаты, чтобы протестовать в их присутствии.
Ранее сотни активистов устроили акции протеста у домов видных израильских политиков против судебной реформы, продвигаемой кабинетом Биньямина Нетаньяху. По данным Jerusalem Post, протестующие, в частности, собирались у домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Силман и министра обороны Йоава Галланта.
Многотысячные массовые протесты против проведения судебной реформы продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов существенно урежет полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
Акция протеста у здания израильского парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю
5 марта, 02:45
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала