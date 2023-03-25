https://ria.ru/20230325/inoagenty-1860565369.html
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России - РИА Новости, 25.03.2023
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России
Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России - это безнравственно, нужны соответствующие изменения в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:07
2023-03-25T10:07
2023-03-25T10:24
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России - это безнравственно, нужны соответствующие изменения в законодательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил – вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", - сказал Медведев, говоря о тех, кто покинул страну. Он добавил, что "это просто абсолютно безнравственное дело".
https://ria.ru/20230325/svo-1860565143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев об уехавших из страны, иноагентах и Борисе Акунине
Медведев об уехавших из страны, иноагентах и Борисе Акунине
2023-03-25T10:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России
Медведев призвал принять закон, запрещающий иноагентам получать деньги в России
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России - это безнравственно, нужны соответствующие изменения в законодательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил – вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", - сказал Медведев, говоря о тех, кто покинул страну.
Он добавил, что "это просто абсолютно безнравственное дело".
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев