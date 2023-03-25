https://ria.ru/20230325/inoagenty-1860565369.html

Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России

Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России

Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России - это безнравственно, нужны соответствующие изменения в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:07

2023-03-25T10:07

2023-03-25T10:24

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России - это безнравственно, нужны соответствующие изменения в законодательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил – вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", - сказал Медведев, говоря о тех, кто покинул страну. Он добавил, что "это просто абсолютно безнравственное дело".

https://ria.ru/20230325/svo-1860565143.html

россия

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Медведев об уехавших из страны, иноагентах и Борисе Акунине Медведев об уехавших из страны, иноагентах и Борисе Акунине 2023-03-25T10:07 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, общество