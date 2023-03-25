https://ria.ru/20230325/grossi-1860638461.html
Гросси намерен посетить ЗАЭС на следующей неделе
Гросси намерен посетить ЗАЭС на следующей неделе - РИА Новости, 25.03.2023
Гросси намерен посетить ЗАЭС на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится на Запорожскую АЭС на следующей неделе, сообщило агентство. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:58
2023-03-25T19:58
2023-03-25T19:58
в мире
украина
россия
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится на Запорожскую АЭС на следующей неделе, сообщило агентство. "Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Украине, чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Уточняется, что это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как отметил гендиректор, он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. "Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны на Украине", - приводятся в сообщении слова Гросси. По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна". "Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - добавил Гросси. Генеральный директор Гросси сказал, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на площадке и обратно, после очень сложных обстоятельств, с которыми столкнулись эксперты во время предыдущей ротации в феврале, которая была задержана почти на месяц. Его будет сопровождать новая группа экспертов МАГАТЭ - седьмая такая группа, присутствующая на площадке с момента создания Миссии МАГАТЭ по поддержке и оказанию помощи в Запорожье (МСПМЗ). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html
https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси намерен посетить ЗАЭС на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ Гросси поедет на ЗАЭС на следующей неделе, чтобы лично оценить ситуацию
ВЕНА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится на Запорожскую АЭС на следующей неделе, сообщило агентство.
"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Украине
, чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Уточняется, что это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Как отметил гендиректор, он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. "Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны на Украине", - приводятся в сообщении слова Гросси.
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По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна".
"Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - добавил Гросси.
Генеральный директор Гросси сказал, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на площадке и обратно, после очень сложных обстоятельств, с которыми столкнулись эксперты во время предыдущей ротации в феврале, которая была задержана почти на месяц. Его будет сопровождать новая группа экспертов МАГАТЭ - седьмая такая группа, присутствующая на площадке с момента создания Миссии МАГАТЭ по поддержке и оказанию помощи в Запорожье
(МСПМЗ).
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин
поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
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