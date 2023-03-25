https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции - РИА Новости, 25.03.2023

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции

Президент РФ Владимир Путин, говоря о протестах против пенсионной реформы во Франции, заявил, что это их внутренне дело. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:52

2023-03-25T20:52

2023-03-25T22:46

в мире

франция

владимир путин

павел зарубин

жеральд дарманен

эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о протестах против пенсионной реформы во Франции, заявил, что это их внутренне дело. "Ну, вы знаете, во-первых, это их дело. Это внутренне дело Франции", - сказал Путин в интервью Павла Зарубина на "России 24". Многие страны проводят пенсионные реформы, подобные французской, включая РФ, но у России сохранилась разница в пять лет по выходу на пенсию между мужчинами и женщинами, отметил Путин."Многие страны проводят реформы подобного рода. Ну, я не знаю тех стран, которые не проводят. В современном мире, в развитых экономиках, где подрастает продолжительность жизни, количество пенсионеров увеличивается. Я просто не знаю таких стран. Ну, наверное, они есть, но таких крупных стран практически нет. Но всё-таки то, что мы делали и, как я вижу, в чем заключается разница между тем, что во Франции происходит и у нас: ну, во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин, во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию", - добавил президент.Глава государства также уточнил, что в России длительный переходный период в десять лет, что существенно снижает нагрузку на граждан.В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html

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в мире, франция, владимир путин, павел зарубин, жеральд дарманен, эммануэль макрон