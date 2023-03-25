https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

В ход пошли коктейли Молотова. Франция погрузилась в хаос

В ход пошли коктейли Молотова. Франция погрузилась в хаос - РИА Новости, 25.03.2023

В ход пошли коктейли Молотова. Франция погрузилась в хаос

Уже девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста закончилась погромами. Профсоюзы вывели на улицу несколько миллионов человек. О... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:14

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

элизабет борн

бордо

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ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Уже девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста закончилась погромами. Профсоюзы вывели на улицу несколько миллионов человек. О том, как французы борются с правительством, — в материале РИА Новости.Канистра с бензиномПолитический и социальный конфликт на фоне пенсионной реформы Эммануэля Макрона не утихает во Франции больше двух месяцев. С новой силой он разгорелся после того, как власти провели законопроект в обход Национального собрания с помощью статьи конституции 49.3 — под ответственность премьер-министра.Депутаты поставили вопрос о недоверии правительству, однако кабинет Элизабет Борн устоял — для вынесения вотума не хватило девяти голосов."Силовое" продавливание закона, против которого, согласно опросам, выступает около 70 процентов французов, вызвало бурю негодования: по всей стране начались несанкционированные акции протеста, и уже не мирные манифестации, а беспорядки и столкновения с полицией.В среду президент Франции впервые с начала обсуждения законопроекта дал интервью телеканалам TF1 и France 2.Макрон заявил, что отступать не собирается, реформу не отзовет и правительство в отставку не отправит. Повышение пенсионного возраста ему тоже не доставляет удовольствия, однако сделать это необходимо, и никакой альтернативы нет. Поэтому он ни о чем не сожалеет.Глава государства добавил, что готов мириться с непопулярностью, поскольку между данными опросов и интересами страны выбрал последнее.В выступлении президента не было ничего нового. Он лишь повторил то, что говорил и раньше, буквально проигнорировав происходящее в эти дни на улице и не ответив на вопросы, которые ему постоянно задают политические оппоненты и общественность. "Прямой эфир из параллельной реальности", как сказал кто-то из наблюдателей.Оппозиция и профсоюзы обвинили Макрона во лжи, лицемерии, надменности и абсолютном нежелании слушать и слышать сограждан. А возмущенная молодежь вновь вышла на улицы."Когда в стране бушует такого уровня конфликт, роль президента Республики заключается в том, чтобы успокоить ситуацию. Может быть, не нарочно, но он не просто подлил масла в огонь — он швырнул в огонь канистру с бензином", — заявил лидер крупнейшего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Филипп Мартинез.Погромы в Париже и не толькоПрофсоюзные лидеры предупреждали, что действия президента и правительства неизбежно спровоцируют радикализацию протестов, и организаторы манифестаций не смогут сдержать толпу. Так и вышло: прошедший в четверг девятый день общенационального протеста стал самым горячим и жестоким со времен "желтых жилетов".Во многих городах акции сопровождались погромами и вандализмом, причем мишенью народного гнева часто становились правоохранители и представители власти. В Лорьяне протестующие подожгли здание полицейского участка, в Бордо — парадный вход в ратушу, где в начале следующей недели должны принимать короля Великобритании Чарльза III. Беспорядками закончились протесты в Ренне, Лилле, Нанте, Лионе и других городах страны.Парижская манифестация, в которой приняли участие от 119 тысяч (по данным властей) до 800 тысяч человек (по подсчетам профсоюзов) началась на площади Бастилии, откуда люди по Большим бульварам двинулись к площади Оперы.Инциденты вспыхивали на всем пути следования демонстрантов. Зачинщиками стали, как обычно, "профессиональные" погромщики из black bloc, ультралевые радикалы — анархисты, экоактивисты, антифашисты. Молодчики в черной одежде, капюшонах, очках и масках жгли мусорные кучи, скопившиеся из-за забастовки, били витрины магазинов, автобусные остановки, покрывали надписями и громили заведения фастфуда, ювелирные лавки и банки — главные символы капитализма.Самые серьезные столкновения произошли в районе площади Оперы. Молодежь громоздила баррикады из подручных средств, устраивала поджоги, на полицейское оцепление градом сыпались булыжники, бутылки, строительный мусор. В ход пошли даже коктейли Молотова. Полиция в ответ использовала дубинки и слезоточивый газ. Позднее бунтовщики стали расходиться группами по 30-40 человек, тут и там в городе вспыхивали беспорядки, волнения не утихали до глубокой ночи."Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, среди полицейских и жандармов 441 пострадавший", — заявил в пятницу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.По его словам, беспорядки устроили полторы тысячи погромщиков из black bloc. Вину глава МВД также возложил на крайне левых политиков и активистов, которые, по его словам, подстегивают ситуацию.Между тем власти, похоже, упускают важный момент. В случае с "желтыми жилетами" ядро протестного движения составляли в основном "работяги" из провинции. Сейчас в толпе — огромное количество молодых людей, часто несовершеннолетних.Молодежь с готовностью идет за радикалами. Многие, даже не скрывая лиц, участвуют в погромах, бросают камни в полицейские кордоны, а заодно делают селфи и снимают "тиктоки" на фоне беспорядков.При этом по-прежнему бастуют мусорщики, работники нефтяных терминалов, сокращается число поездов на железных дорогах и в метро, отменяют авиарейсы. Обуздать эту ситуацию в условиях масштабного кризиса будет очень сложно.Тем временем, словно ничего не замечая, власти продолжают подготовку государственного визита короля Карла III. Ожидают, что в честь британского монарха Эммануэль Макрон даст званый ужин на 250 гостей в Версальском дворце. Правда, ходят слухи, что программу все же скорректируют.Так, например, король в ближайший вторник планировал направиться из Парижа в Бордо на высокоскоростном поезде TGV, а там прокатиться на трамвае до здания мэрии. Однако межпрофсоюзное объединение уже назначило на 28 марта новый день общенационального протеста. А бастующие транспортники Бордо пообещали сделать так, чтобы ни одного трамвая для Карла III не нашлось.Однако в пятницу по просьбе президента Франции визит все же перенесли: он пройдет в более подходящие сроки и в лучших обстоятельствах.

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, бордо