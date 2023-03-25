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Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве - РИА Новости, 25.03.2023
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19:17 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/festival-1860624896.html
Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве
Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве - РИА Новости, 25.03.2023
Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве
В Москве в честь индийского праздника весны провели фестиваль Холи Мела. Красочное веселье — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.03.2023
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москва
фото
индия
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В Москве в честь индийского праздника весны провели фестиваль Холи Мела. Красочное веселье — в фотоленте Ria.ru.
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москва, фото, фото, индия, россия
Москва, Фото, Индия, Россия

Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве

Читать ria.ru в
В Москве в честь индийского праздника весны провели фестиваль Холи Мела. Красочное веселье — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Индийский культурный центр "Сита" отпраздновал 15-й фестиваль Холи Мела в Москве.

Участница 15-го фестиваля Холи Мела в Москве

Индийский культурный центр "Сита" отпраздновал 15-й фестиваль Холи Мела в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Организаторы праздника назвали укрепление дружеских отношений между Россией и Индией основной целью мероприятия.

Участники 15-го фестиваля Холи Мела в Центре индийской культуры в Москве

Организаторы праздника назвали укрепление дружеских отношений между Россией и Индией основной целью мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Индии торжества символизируют начало весны и пробуждение природы.

15-й фестиваль Холи Мела в Москве

В Индии торжества символизируют начало весны и пробуждение природы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На индийском базаре продавали ювелирные изделия, специи, одежду и сладости.

Продавец демонстрирует товар на индийском базаре, который проводится в Центре индийской культуры в Москве в рамках 15-го фестивале Холи Мела

На индийском базаре продавали ювелирные изделия, специи, одежду и сладости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале проходил конкурс индийского танца.

15-й фестиваль Холи Мела в Москве

На фестивале проходил конкурс индийского танца.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Согласно традиции, фестиваль знаменует победу добра над злом.

15-й фестиваль Холи Мела в Москве

Согласно традиции, фестиваль знаменует победу добра над злом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Гости мероприятия наслаждаются игрой с красками холи под живую музыку.

Участники 15-го фестиваля Холи Мела в Москве

Гости мероприятия наслаждаются игрой с красками холи под живую музыку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Участница фестиваля примерила традиционный индийский наряд.

Участница 15-го фестиваля Холи Мела в Москве. В рамках фестиваля в Центре индийской культуры работает индийский базар

Участница фестиваля примерила традиционный индийский наряд.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посетителей угощали индийской едой.

Участница 15-го фестиваля Холи Мела в Москве

Посетителей угощали индийской едой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Участники осыпали друг друга цветными порошками и веселились.

15-й фестиваль Холи Мела в Москве

Участники осыпали друг друга цветными порошками и веселились.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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