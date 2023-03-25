https://ria.ru/20230325/festival-1860624896.html

Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве

Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве - РИА Новости, 25.03.2023

Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве

В Москве в честь индийского праздника весны провели фестиваль Холи Мела. Красочное веселье — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:17

2023-03-25T19:17

2023-03-25T19:17

москва

фото

индия

россия

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В Москве в честь индийского праздника весны провели фестиваль Холи Мела. Красочное веселье — в фотоленте Ria.ru.

москва

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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