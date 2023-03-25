Яркие краски на индийском фестивале Холи Мела в Москве

Индийский культурный центр "Сита" отпраздновал 15-й фестиваль Холи Мела в Москве.
Индийский культурный центр "Сита" отпраздновал 15-й фестиваль Холи Мела в Москве.
Организаторы праздника назвали укрепление дружеских отношений между Россией и Индией основной целью мероприятия.
Организаторы праздника назвали укрепление дружеских отношений между Россией и Индией основной целью мероприятия.
В Индии торжества символизируют начало весны и пробуждение природы.
В Индии торжества символизируют начало весны и пробуждение природы.
На индийском базаре продавали ювелирные изделия, специи, одежду и сладости.
На индийском базаре продавали ювелирные изделия, специи, одежду и сладости.
На фестивале проходил конкурс индийского танца.
На фестивале проходил конкурс индийского танца.
Согласно традиции, фестиваль знаменует победу добра над злом.
Согласно традиции, фестиваль знаменует победу добра над злом.
Гости мероприятия наслаждаются игрой с красками холи под живую музыку.
Гости мероприятия наслаждаются игрой с красками холи под живую музыку.
Участница фестиваля примерила традиционный индийский наряд.
Участница фестиваля примерила традиционный индийский наряд.
Посетителей угощали индийской едой.
Участники осыпали друг друга цветными порошками и веселились.
Участники осыпали друг друга цветными порошками и веселились.