Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/dtp-1860605283.html
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома - РИА Новости, 25.03.2023
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома
Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:52
2023-03-25T15:52
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
гу мвд по кемеровской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
КЕМЕРОВО, 25 мар- РИА Новости. Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. В дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о ДТП на улице Воронежской. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу. "Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мазда СХ5", двигаясь по улице Воронежской в сторону улицы Черноморской, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. После чего иномарка оказалась во дворе частного дома, где перевернулась. В результате ДТП 34-летняя водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Двое ее пассажиров, мужчины 33 и 34 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230317/dtp-1858583191.html
кемерово
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, гу мвд по кемеровской области
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, ГУ МВД по Кемеровской области
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома

Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 мар- РИА Новости. Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о ДТП на улице Воронежской. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу.
"Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мазда СХ5", двигаясь по улице Воронежской в сторону улицы Черноморской, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. После чего иномарка оказалась во дворе частного дома, где перевернулась. В результате ДТП 34-летняя водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Двое ее пассажиров, мужчины 33 и 34 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО
17 марта, 13:57
 
ПроисшествияКемеровоКемеровская областьРоссияГУ МВД по Кемеровской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала