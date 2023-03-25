https://ria.ru/20230325/dtp-1860605283.html
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома - РИА Новости, 25.03.2023
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома
Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:52
2023-03-25T15:52
2023-03-25T15:52
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
гу мвд по кемеровской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
КЕМЕРОВО, 25 мар- РИА Новости. Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. В дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о ДТП на улице Воронежской. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу. "Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мазда СХ5", двигаясь по улице Воронежской в сторону улицы Черноморской, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. После чего иномарка оказалась во дворе частного дома, где перевернулась. В результате ДТП 34-летняя водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Двое ее пассажиров, мужчины 33 и 34 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230317/dtp-1858583191.html
кемерово
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, гу мвд по кемеровской области
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, ГУ МВД по Кемеровской области
В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома
Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла