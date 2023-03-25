https://ria.ru/20230325/dtp-1860605283.html

В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома

В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома - РИА Новости, 25.03.2023

В Кемерово иномарка перевернулась во дворе частного дома

Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:52

2023-03-25T15:52

2023-03-25T15:52

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

гу мвд по кемеровской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

КЕМЕРОВО, 25 мар- РИА Новости. Иномарка въехала во двор частного дома в Кемерово и перевернулась, водитель погибла на месте, два ее пассажира пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. В дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о ДТП на улице Воронежской. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД России по городу. "Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мазда СХ5", двигаясь по улице Воронежской в сторону улицы Черноморской, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. После чего иномарка оказалась во дворе частного дома, где перевернулась. В результате ДТП 34-летняя водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Двое ее пассажиров, мужчины 33 и 34 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230317/dtp-1858583191.html

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, гу мвд по кемеровской области