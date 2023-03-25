https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860584574.html

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2023

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт

Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским может состояться, учитывая сбалансированную позицию, которую занял Пекин по украинскому конфликту, РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:52

2023-03-25T12:52

2023-03-25T12:52

китай

украина

россия

си цзиньпин

михаил подоляк

владимир зеленский

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским может состояться, учитывая сбалансированную позицию, которую занял Пекин по украинскому конфликту, сказал РИА Новости заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев. Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что ЕС "подталкивает" председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским. Согласно источнику, Евросоюз настаивает на то, чтобы КНР взаимодействовала не только с Россией, но и с Украиной. "Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной. В такое понимание вписывается и возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского. Мы забываем, что такие контакты имеют место на протяжении последнего года, неоднократно были телефонные разговоры руководителя китайского МИД с министром иностранных дел Украины, он был сравнительно недавно", - отметил он в беседе с агентством. Как указал Уянаев, возможность разговора китайской и украинской сторон не исключается, вопрос в уровне спикеров - будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ.

https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

китай

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, украина, россия, си цзиньпин, михаил подоляк, владимир зеленский, евросоюз, в мире