https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860584574.html
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2023
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт
Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским может состояться, учитывая сбалансированную позицию, которую занял Пекин по украинскому конфликту, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:52
2023-03-25T12:52
2023-03-25T12:52
китай
украина
россия
си цзиньпин
михаил подоляк
владимир зеленский
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859615102_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_6e64998b12f9f2946a44fc87f5f6f590.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским может состояться, учитывая сбалансированную позицию, которую занял Пекин по украинскому конфликту, сказал РИА Новости заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев. Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что ЕС "подталкивает" председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским. Согласно источнику, Евросоюз настаивает на то, чтобы КНР взаимодействовала не только с Россией, но и с Украиной. "Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной. В такое понимание вписывается и возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского. Мы забываем, что такие контакты имеют место на протяжении последнего года, неоднократно были телефонные разговоры руководителя китайского МИД с министром иностранных дел Украины, он был сравнительно недавно", - отметил он в беседе с агентством. Как указал Уянаев, возможность разговора китайской и украинской сторон не исключается, вопрос в уровне спикеров - будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ.
https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html
https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859615102_329:4:3006:2012_1920x0_80_0_0_cf71ea9113a072820a21ebf1cec2c515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, украина, россия, си цзиньпин, михаил подоляк, владимир зеленский, евросоюз, в мире
Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Евросоюз, В мире
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться, считает эксперт
Эксперт Уянаев: Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским, учитывая позицию Пекина
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским может состояться, учитывая сбалансированную позицию, которую занял Пекин по украинскому конфликту, сказал РИА Новости заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.
Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что ЕС
"подталкивает" председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским. Согласно источнику, Евросоюз настаивает на то, чтобы КНР взаимодействовала не только с Россией
, но и с Украиной
.
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
"Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной. В такое понимание вписывается и возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского. Мы забываем, что такие контакты имеют место на протяжении последнего года, неоднократно были телефонные разговоры руководителя китайского МИД с министром иностранных дел Украины, он был сравнительно недавно", - отметил он в беседе с агентством.
«
"Особенность китайской дипломатии - это внимательное изучение всех нюансов развивающейся обстановки. Поэтому я думаю, что в развитии своей опубликованной позиции Китай будет в дальнейшем придерживаться взвешенной осторожной политики", - сказал эксперт.
Как указал Уянаев, возможность разговора китайской и украинской сторон не исключается, вопрос в уровне спикеров - будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств.
«
"Также надо учитывать, что если после первоначальной публикации материалов китайской позиции в конце февраля из Киева последовал достаточно негативный отклик, то затем позиция была в достаточной степени смягчена, и была обозначена заинтересованность Украины как я понимаю в обсуждении этих вопросов с Китаем. С учетом этих обстоятельств будут предприниматься дальнейшие шаги", - подчеркнул эксперт.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк
заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ.
Китайский капкан. Как Си Цзиньпин повлиял на выборы президента