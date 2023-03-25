https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо - РИА Новости, 25.03.2023
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:04
2023-03-25T08:04
2023-03-25T08:10
россия
буркина-фасо
москва
в мире
алексей салтыков
абиджан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков."Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу... Мы все должны быть оптимистами, и я как посол в Абиджане (крупнейший город Кот-д'Ивуара - ред.) и по совместительству в Буркино-Фасо тоже настроен оптимистически, что это все-таки произойдет, потому что отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на континенте", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.Он напомнил, что в 1992 году Россия приняла достаточно трудное решение о закрытии своей дипмиссии в Буркина-Фасо из-за финансовых обстоятельств.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html
https://ria.ru/20230322/mnogopolyarnost-1859691795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буркина-фасо, москва, в мире, алексей салтыков, абиджан
Россия, Буркина-Фасо, Москва, В мире, Алексей Салтыков, Абиджан
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
Посол в Кот-д'Ивуаре: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.
"Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу... Мы все должны быть оптимистами, и я как посол в Абиджане (крупнейший город Кот-д'Ивуара - ред.) и по совместительству в Буркино-Фасо тоже настроен оптимистически, что это все-таки произойдет, потому что отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на континенте", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
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Он напомнил, что в 1992 году Россия приняла достаточно трудное решение о закрытии своей дипмиссии в Буркина-Фасо из-за финансовых обстоятельств.
«
"С этого года поддержание дипломатических двусторонних отношений между Россией и Буркина-Фасо было поручено посольству России в Абиджане
. С тех пор работа по развитию двусторонних отношений не прекращается ни на минуту. Мы достаточно активно осуществляем диалог посредством, прежде всего, ноткой переписки, по официальным каналам, но у нас есть регулярные обмены визитами: посол или сотрудники посольства, которые приезжают в столицу Уагадугу
и проводят переговоры с буркинийскими коллегами", - рассказал Салтыков.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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