https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html

Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо - РИА Новости, 25.03.2023

Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:04

2023-03-25T08:04

2023-03-25T08:10

россия

буркина-фасо

москва

в мире

алексей салтыков

абиджан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков."Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу... Мы все должны быть оптимистами, и я как посол в Абиджане (крупнейший город Кот-д'Ивуара - ред.) и по совместительству в Буркино-Фасо тоже настроен оптимистически, что это все-таки произойдет, потому что отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на континенте", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.Он напомнил, что в 1992 году Россия приняла достаточно трудное решение о закрытии своей дипмиссии в Буркина-Фасо из-за финансовых обстоятельств.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html

https://ria.ru/20230322/mnogopolyarnost-1859691795.html

россия

буркина-фасо

москва

абиджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, буркина-фасо, москва, в мире, алексей салтыков, абиджан