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В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.03.2023
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11:04 25.03.2023 (обновлено: 11:14 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/covid-19-1860572120.html
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:04
2023-03-25T11:14
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 373 человека, на 1,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 39 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 544 человека, или на 6,7% меньше в сравнении с 24 марта 2023 года. Выявлено 12 382 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 373 человека, на 1,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 39 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровело за сутки 12 544 человека, или на 6,7% меньше в сравнении с 24 марта 2023 года. Выявлено 12 382 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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