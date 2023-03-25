https://ria.ru/20230325/covid-19-1860572120.html
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:04
2023-03-25T11:04
2023-03-25T11:14
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 373 человека, на 1,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 39 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 544 человека, или на 6,7% меньше в сравнении с 24 марта 2023 года. Выявлено 12 382 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1859927024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1373 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19