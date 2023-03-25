https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860570429.html

Посол рассказал о решении Буркина-Фасо уделять внимание связям с Россией

Посол рассказал о решении Буркина-Фасо уделять внимание связям с Россией - РИА Новости, 25.03.2023

Посол рассказал о решении Буркина-Фасо уделять внимание связям с Россией

Решение властей Буркина-Фасо о сворачивании прежнего привилегированного сотрудничества с Францией и переориентации его на стратегическое партнерство с Россией - РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:49

2023-03-25T10:49

2023-03-25T10:49

франция

россия

уагадугу

алексей салтыков

оон

буркина-фасо

в мире

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Решение властей Буркина-Фасо о сворачивании прежнего привилегированного сотрудничества с Францией и переориентации его на стратегическое партнерство с Россией - принципиальная позиция руководства африканской страны, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Об этом (сворачивании прежнего привилегированного сотрудничества с Францией и переориентации его на стратегическое партнерство с Россией – ред.) не мне судить - должна быть принципиальная позиция буркинийского руководства. Если оно считает, что настало время переформатировать внешние связи и каким-то образом больше уделять внимание сотрудничеству с Россией, — это суверенное решение нынешних буркинийских властей", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. При этом Салтыков подчеркнул, что власти Буркина-Фасо вряд ли полностью "закрыли дверь" перед Францией. Ранее СМИ сообщали о демонстрациях в поддержку России в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. По сообщениям СМИ, несколько десятков манифестантов с российскими флагами проходили маршем по улицам Уагадугу. Они выкрикивали лозунги в поддержку России и против присутствия Франции, а также призывали региональный блок ЭКОВАС не вмешиваться во внутренние дела страны. По мнению посла Салтыкова, многочисленные демонстрации в Уагадугу, в ходе которых участники выступали в поддержку развития отношений с Россией, говорят о подвижках в массовом сознании буркинийцев. По его мнению, заявления Парижа о том, что на демонстрации в столице Буркина-Фасо с требованием вывода французских войск с территории страны оказало российское влияние, отражают неоколонолистский подход западных стран к сотрудничеству с африканскими государствами. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны. В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.

https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html

https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html

франция

россия

уагадугу

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, россия, уагадугу, алексей салтыков, оон, буркина-фасо, в мире