https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860567590.html
Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол
Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол - РИА Новости, 25.03.2023
Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол
Россия учитывает все пожелания, которые высказывает Буркина-Фасо относительно повышения боеспособности вооруженных сил, в том числе по поставкам вооружений и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:24
2023-03-25T10:24
2023-03-25T10:24
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москва
владимир путин
алексей салтыков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия учитывает все пожелания, которые высказывает Буркина-Фасо относительно повышения боеспособности вооруженных сил, в том числе по поставкам вооружений и обучении личного состава, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Российская сторона учитывает все пожелания, которые высказывает буркинийская сторона в том, что касается прежде всего повышения боеспособности вооруженных сил. Это все естественно подразумевает поставки вооружений, обучение личного состава", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. Посол отметил, что РФ понимает, что в одиночку ни одному государству не справиться с террористической активностью, в том числе и Буркина-Фасо, которая борется с террористическими группировками. Для этого, отметил Салтыков, требуется как можно больше координации усилий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, буркина-фасо, москва, владимир путин, алексей салтыков
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Москва, Владимир Путин, Алексей Салтыков
Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол
Посол России Салтыков: Москва учтет пожелания Уагадугу в обеспечении боеспособности
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия учитывает все пожелания, которые высказывает Буркина-Фасо относительно повышения боеспособности вооруженных сил, в том числе по поставкам вооружений и обучении личного состава, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.
"Российская сторона учитывает все пожелания, которые высказывает буркинийская сторона в том, что касается прежде всего повышения боеспособности вооруженных сил. Это все естественно подразумевает поставки вооружений, обучение личного состава", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
Посол отметил, что РФ понимает, что в одиночку ни одному государству не справиться с террористической активностью, в том числе и Буркина-Фасо, которая борется с террористическими группировками. Для этого, отметил Салтыков, требуется как можно больше координации усилий.
«
"Мы этой линии придерживаемся предельно долго. В 2015 году президент РФ Владимир Путин выступал с инициативой создания универсального механизма в глобальном масштабе. Поэтому, исходя из этих основополагающих принципов, я думаю, что Москва должна оставаться в контакте с африканскими государствами. Исходя из принципа – африканские проблемы должны решаться африканскими государствами, а Россия будет оказывать содействие этому процессу", - добавил он.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией