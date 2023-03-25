https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860567590.html

Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол

Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол - РИА Новости, 25.03.2023

Россия учтет пожелания Буркина-Фасо по боеспособности, заявил посол

Россия учитывает все пожелания, которые высказывает Буркина-Фасо относительно повышения боеспособности вооруженных сил, в том числе по поставкам вооружений и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:24

2023-03-25T10:24

2023-03-25T10:24

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буркина-фасо

москва

владимир путин

алексей салтыков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия учитывает все пожелания, которые высказывает Буркина-Фасо относительно повышения боеспособности вооруженных сил, в том числе по поставкам вооружений и обучении личного состава, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Российская сторона учитывает все пожелания, которые высказывает буркинийская сторона в том, что касается прежде всего повышения боеспособности вооруженных сил. Это все естественно подразумевает поставки вооружений, обучение личного состава", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. Посол отметил, что РФ понимает, что в одиночку ни одному государству не справиться с террористической активностью, в том числе и Буркина-Фасо, которая борется с террористическими группировками. Для этого, отметил Салтыков, требуется как можно больше координации усилий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html

https://ria.ru/20230322/oborona-1859690086.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, буркина-фасо, москва, владимир путин, алексей салтыков