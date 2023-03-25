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Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций - РИА Новости, 25.03.2023
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00:27 25.03.2023 (обновлено: 05:51 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций - РИА Новости, 25.03.2023
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:27
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден."Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.
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джо байден, джастин трюдо, россия, канада, сша
Джо Байден, Джастин Трюдо, Россия, Канада, США
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций

Байден: США и Канада продолжат давление на Россию с помощью "исторических санкций"

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден.
"Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Песков рассказал о давлении на страны, не присоединившиеся к санкциям
Вчера, 12:18
Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.
 
Джо БайденДжастин ТрюдоРоссияКанадаСША
 
 
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