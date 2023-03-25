https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций - РИА Новости, 25.03.2023
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:27
2023-03-25T00:27
2023-03-25T05:51
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден."Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html
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джо байден, джастин трюдо, россия, канада, сша
Джо Байден, Джастин Трюдо, Россия, Канада, США
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
Байден: США и Канада продолжат давление на Россию с помощью "исторических санкций"