https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html

Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций

Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций - РИА Новости, 25.03.2023

Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций

США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:27

2023-03-25T00:27

2023-03-25T05:51

джо байден

джастин трюдо

россия

канада

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Канада намерены продолжать давление на Россию посредством "исторических санкций и тарифов", заявил американский президент Джо Байден."Мы намерены продолжать давление на (президента РФ Владимира) Путина посредством исторических санкций и тарифов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Байден пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html

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джо байден, джастин трюдо, россия, канада, сша