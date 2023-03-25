https://ria.ru/20230325/bankrotstvo-1860562367.html
Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank
Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank - РИА Новости, 25.03.2023
Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank
Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет влияние на финансовую систему США и на весь мир, считает... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:39
2023-03-25T09:39
2023-03-25T09:39
экономика
сша
пекин
калифорния
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет влияние на финансовую систему США и на весь мир, считает заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь. "Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском. Пусть сам по себе этот банк не является системно значимым, и сам по себе крах этого банка не представляет собой систематического риска, но природа этого краха таковым является", - сказал Чжу Минь в субботу, выступая на открытии Китайского форума развития в Пекине. По словам эксперта, причина, которая привела банк к банкротству, довольно проста - неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками. По словам эксперта, системный риск, с которым связано банкротство банка, окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
https://ria.ru/20230317/bankrotstvo-1858652729.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, пекин, калифорния, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Пекин, Калифорния, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank
Эксперт Чжу Минь: банкротство Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском
ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет влияние на финансовую систему США и на весь мир, считает заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь.
"Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском. Пусть сам по себе этот банк не является системно значимым, и сам по себе крах этого банка не представляет собой систематического риска, но природа этого краха таковым является", - сказал Чжу Минь в субботу, выступая на открытии Китайского форума развития в Пекине
.
Материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление о банкротстве
По словам эксперта, причина, которая привела банк к банкротству, довольно проста - неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками.
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"Однако, что важнее, так это то, на фоне чего это происходит. А именно, мы пережили самый продолжительный за 15 лет период смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования. Мы переживаем самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев. Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия", - сказал он.
По словам эксперта, системный риск, с которым связано банкротство банка, окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир.
Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния
закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate,
Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
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