https://ria.ru/20230325/bankrotstvo-1860562367.html

Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank

Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank - РИА Новости, 25.03.2023

Китайский эксперт рассказал о причинах банкротства Silicon Valley Bank

Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет влияние на финансовую систему США и на весь мир, считает... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:39

2023-03-25T09:39

2023-03-25T09:39

экономика

сша

пекин

калифорния

silicon valley bank

банкротство silicon valley bank

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет влияние на финансовую систему США и на весь мир, считает заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь. "Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском. Пусть сам по себе этот банк не является системно значимым, и сам по себе крах этого банка не представляет собой систематического риска, но природа этого краха таковым является", - сказал Чжу Минь в субботу, выступая на открытии Китайского форума развития в Пекине. По словам эксперта, причина, которая привела банк к банкротству, довольно проста - неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками. По словам эксперта, системный риск, с которым связано банкротство банка, окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.

https://ria.ru/20230317/bankrotstvo-1858652729.html

https://ria.ru/20230322/krizis-1859669427.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, пекин, калифорния, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank