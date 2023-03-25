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Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США - РИА Новости, 25.03.2023
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00:43 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/banki-1860536638.html
Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США
Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США - РИА Новости, 25.03.2023
Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США
Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:43
2023-03-25T00:43
сша
канада
калифорния
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джастин трюдо
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом секторе. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
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сша, канада, калифорния, джо байден, джастин трюдо, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
США, Канада, Калифорния, Джо Байден, Джастин Трюдо, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

Байден заявил, что не видит признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом секторе.
«
"На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что "взорвало" бы этот сектор. Однако, я понимаю, что существуют опасения по данному поводу. Банки среднего сегмента должны быть в состоянии пережить это, и я думаю, что им удастся это сделать", - сказал Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate,
Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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Вчера, 22:34
 
СШАКанадаКалифорнияДжо БайденДжастин ТрюдоSilicon Valley BankБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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