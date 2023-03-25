https://ria.ru/20230325/banki-1860536638.html

Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США - РИА Новости, 25.03.2023

Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:43

2023-03-25T00:43

2023-03-25T00:43

сша

канада

калифорния

джо байден

джастин трюдо

silicon valley bank

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом секторе. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.

https://ria.ru/20230324/frs-1860528026.html

сша

канада

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