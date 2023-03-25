https://ria.ru/20230325/amerika-1860500771.html

В Америке закатывается второй Рим

В Америке закатывается второй Рим - РИА Новости, 25.03.2023

В Америке закатывается второй Рим

Накануне гибели своей империи 29 мая 1453 года византийцы так и не поняли, во что превратились. И американцы тоже не понимают, кто они сегодня есть и до чего... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:14

аналитика

сша

си цзиньпин

санкции в отношении россии

америка

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Накануне гибели своей империи 29 мая 1453 года византийцы так и не поняли, во что превратились. И американцы тоже не понимают, кто они сегодня есть и до чего докатились.Пишет это один из примерно десяти американских философов и публицистов, которых всегда стоит читать, — Виктор Дэвис Хэнсон. Кстати, все они помещаются на консервативном фланге — читать тех, которые демократы, занятие печальное. Но в данном случае Хэнсон вроде бы не сказал почти ничего принципиально нового — уже с начала века в США с тревогой вглядываются в опыт первого Рима или Британской империи и предсказывают себе такую же судьбу.Почему "вроде бы" и "почти" ничего нового: со Вторым Римом, который существовал почти тысячу лет, переместив столицу в Константинополь, американцы раньше себя не очень-то сравнивали. Ну а уж знать о том, что такое Третий Рим и какому после него не бывать, — это вы много от них хотите. И если среднепросвещенному американцу упоминание Византии вообще о чем-то говорит, то воспринимать ее полагается как что-то не свое, подозрительное, азиатское, в общем — русское или около того.И тут Хэнсон буквально бьет таких людей по голове, напоминая об очевидном факте насчет того, что Рим как империя не исчез, он просто переехал на Восток, поменяв столицу, а то, что его после этого возненавидела католическая Западная Европа, — это ее проблема, если не преступление.Теперь о том, при чем тут сегодняшняя Америка. Почему турки взяли в указанном году Константинополь — история длинная. И для кого-то это прежде всего история предательства европейцев, особенно с учетом того, чьи специалисты помогли туркам построить мощную осадную пушку, которая и разрушила защитные стены, стоявшие веками.Но вниманию сегодняшнего патриота Америки Хэнсон предлагает другие, сильно выборочные, то есть заинтересовавшие его факты. А именно, заявляет он, тот Константинополь, который держался веками, был занят реалистической дипломатией, не лез в ненужные конфликты, обеспечивая лишь постоянное сдерживание врагов. Вдобавок императоры вкладывали деньги в инфраструктуру — не только гражданскую, но и в самые мощные в мире крепостные стены и новейшие виды вооружений. И правили по закону и римскому праву. В общем, то была идеальная Америка.Но к 1453 году в городе оставалось только 50 тысяч жителей, и армия составляла семь тысяч против 150 у турок. В чем была проблема? А проблем, на сегодняшний американский взгляд, было несколько. Первая: западники ненавидели друг друга больше, чем своих врагов (речь и о вечном конфликте католиков и православных, и о постоянной грызне внутри византийского общества). Вторая проблема: после эпидемии чумы предыдущего века византийцы начали жить не по средствам, народ побежал из зарастающих грязью городов в деревню, стало модным чайлдфри, то есть никаких детей. Ну и третья — свои границы им стало скучно защищать, точно как нынешнюю границу США с Мексикой.В общем, перед нами приговор сегодняшней Америке, но главное в нем впереди: у страны есть страшный противник, до мелочей напоминающий Оттоманскую империю. Это, конечно же, Китай, который всерьез вознамерился захватить весь мир — и уж точно задавить США.Конечно, это диагноз не столько Второму Риму, сколько сегодняшним США. Возжелает ли Китай или еще кто-то их захватывать — смешной вопрос (а зачем?), зато окружающий мир очень хочет, чтобы слабеющая и сходящая с ума от злобы империя никому не мешала жить. Кстати, в предыдущей фразе — суть целей недавнего визита Си Цзиньпина в Россию. И никакого отношения к Византии это все не имеет.А вот внутренний раздрай американского и прочих западных обществ — что ж, тут много похожего на кризисы как первой, так и второй Римской империи. И главное — не дать заразе захватить еще и наши общества. За ней, заразой, лучше наблюдать на расстоянии, пытаясь разобраться, где здесь причина, а где следствие, то есть люди ли деградируют оттого, что их государства не выполняют свои обязанности, или государства разваливаются оттого, что с людьми что-то не то.

https://ria.ru/20230324/razval-1860285632.html

https://ria.ru/20230313/ssha-1857604889.html

https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html

https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

https://ria.ru/20230324/energetika-1860255863.html

сша

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аналитика, сша, си цзиньпин, санкции в отношении россии, америка