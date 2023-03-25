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"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России - РИА Новости, 25.03.2023
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17:06 25.03.2023 (обновлено: 17:41 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/aktivy-1860615417.html
"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России
"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России - РИА Новости, 25.03.2023
"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России
Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:06
2023-03-25T17:41
в мире
украина
сша
европа
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.Ссылаясь на заявления американских чиновников, в том числе главы Минфина США Дженнет Йеллен, журналистка заметила, что конфискация активов иностранного государства может создать в мире опасный прецедент. Коэн пояснила, что западные страны не готовы пойти на этот шаг, несмотря на настойчивые заявления "горстки восточноевропейских государств и стран Балтии" о необходимости передать российские активы Киеву."Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций. Иностранные государства могут неохотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют. В то же время эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях, более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора. Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений", — написала автор.При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели ограничения против России, в том числе они объявили о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. При этом какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
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в мире, украина, сша, европа, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, США, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России

NYT: Запад не сможет конфисковать российские активы, так как это подорвет веру в законы

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Ссылаясь на заявления американских чиновников, в том числе главы Минфина США Дженнет Йеллен, журналистка заметила, что конфискация активов иностранного государства может создать в мире опасный прецедент. Коэн пояснила, что западные страны не готовы пойти на этот шаг, несмотря на настойчивые заявления "горстки восточноевропейских государств и стран Балтии" о необходимости передать российские активы Киеву.
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"Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций. Иностранные государства могут неохотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют. В то же время эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях, более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора. Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений", — написала автор.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
«
"Возникает неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания войны намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа. Штаты, Евросоюз, Великобритания и другие союзники направили миллиарды долларов на военные нужды Украины, а также танки, ракеты, боеприпасы, беспилотники и другую военную технику. А на этой неделе Международный валютный фонд утвердил самый крупный заем — 15,6 миллиарда долларов — только для того, чтобы удержать на плаву потрепанную экономику Украины", — написала журналистка.
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели ограничения против России, в том числе они объявили о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. При этом какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
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В миреУкраинаСШАЕвропаМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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