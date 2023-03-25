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"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России

"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России - РИА Новости, 25.03.2023

"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России

Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:06

2023-03-25T17:06

2023-03-25T17:41

в мире

украина

сша

европа

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.Ссылаясь на заявления американских чиновников, в том числе главы Минфина США Дженнет Йеллен, журналистка заметила, что конфискация активов иностранного государства может создать в мире опасный прецедент. Коэн пояснила, что западные страны не готовы пойти на этот шаг, несмотря на настойчивые заявления "горстки восточноевропейских государств и стран Балтии" о необходимости передать российские активы Киеву."Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций. Иностранные государства могут неохотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют. В то же время эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях, более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора. Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений", — написала автор.При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели ограничения против России, в том числе они объявили о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. При этом какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.

https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860550804.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, европа, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии