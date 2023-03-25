https://ria.ru/20230325/aktivy-1860598354.html

ЕК ожидает доход в 2,6 процента от вложения замороженных российских активов

ЕК ожидает доход в 2,6 процента от вложения замороженных российских активов - РИА Новости, 25.03.2023

ЕК ожидает доход в 2,6 процента от вложения замороженных российских активов

Еврокомиссия (ЕК) ожидает получить отдачу в 2,6% от вложения замороженных в ЕС активов, принадлежащих ЦБ РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на документ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:12

2023-03-25T15:12

2023-03-25T15:12

экономика

украина

россия

еврокомиссия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ожидает получить отдачу в 2,6% от вложения замороженных в ЕС активов, принадлежащих ЦБ РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на документ ЕК. Согласно газете, ЕС считает, что около двух третей от 300 миллиардов долларов замороженных на Западе резервов центробанка находятся внутри блока. Отмечается, что 191 миллиард евро находится в Бельгии, а 21 миллиард евро - в другой неназванной стране Евросоюза. Однако у Брюсселя нет полных данных о местонахождении всех резервов. "Инвестирование этих миллиардов в "ликвидные активы с высоким рейтингом"... может принести "значительный годовой доход со средним значением около 2,6%", - говорится в сообщении издания, которое цитирует документ. Вложение денег в акции может оказаться более прибыльным, однако выше и риск убытков. Они могут достичь около 4 миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае возмещения убытков России. Отмечается, что эксперты обсудят документ Еврокомиссии в ходе встречи 28 марта. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих российским частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278362.html

https://ria.ru/20230218/aktivy-1852831104.html

https://ria.ru/20230215/aktivy-1852281879.html

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экономика, украина, россия, еврокомиссия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии