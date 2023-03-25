https://ria.ru/20230325/akademiya-1860611363.html

Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры

Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры - РИА Новости, 25.03.2023

Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры

Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской Лавры, рассказал ректор Киевской духовной академии... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:46

2023-03-25T16:46

2023-03-25T16:46

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской Лавры, рассказал ректор Киевской духовной академии архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев). Его "обращение к украинской общественности" опубликовано в субботу в телеграм-канале УПЦ. Архиепископ Сильвестр напомнил, что 10 марта Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил в мужской монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". "Если Киевская духовная академия потеряет право пользоваться зданиями и сооружениями на территории Киево-Печерской Лавры, это неизбежно приведет к прекращению учебного процесса, поскольку нам некуда переселиться. Одно из ведущих богословских учебных заведений Украины, насчитывающее уже более 400 лет истории, может прекратить свое существование", - сказал архиепископ Сильвестр. По словам ректора, в академии очно обучаются более 250 студентов и еще более 500 человек - заочно, также в академии работают около ста преподавателей и сотрудников. "После празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, когда советское правительство ослабило свою атеистическую политику, в пользование Церкви были частично переданы помещения на территории Киево-Печерской Лавры. Это позволило в 1989 году восстановить здесь Киевскую духовную семинарию. Корпуса, в которых сейчас находятся учебные аудитории Киевской духовной академии (корпуса 63 и 64), были переданы в пользование Церкви в аварийном состоянии", - рассказал архиепископ. Он добавил, что Киевская духовная академия за свой счет провела в этих корпусах генеральную реконструкцию, были оборудованы два общежития (корпуса 55 и 60), а в 2008 году создан Церковно-Археологический музей. "Киевская духовная академия удерживает все указанные корпуса за свой счет. Указанные корпуса не являются сакральными сооружениями. Исторически они принадлежали к комплексу сооружений Гостиного двора Лавры (здесь действовали хозяйственные помещения и гостиницы для паломников)", - заключил ректор.

https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html

https://ria.ru/20230324/lavra-1860322002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра