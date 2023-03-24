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Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России
Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о целях спецоперации, заявил, что нужно выбросить с российских земель всех иностранцев в широком смысле... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:22
2023-03-24T08:22
2023-03-24T08:22
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о целях спецоперации, заявил, что нужно выбросить с российских земель всех иностранцев в широком смысле этого слова и создать "санитарную зону", не позволяющую применять оружие на средних и коротких дистанциях. "Нужно добиться всех целей, которые поставлены, по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "А если этого окажется недостаточно, ну, тогда уже принимать какие-то иные решения", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России
Медведев: на границах надо создать "санитарную зону", не позволяющую применять оружие
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о целях спецоперации, заявил, что нужно выбросить с российских земель всех иностранцев в широком смысле этого слова и создать "санитарную зону", не позволяющую применять оружие на средних и коротких дистанциях.
"Нужно добиться всех целей, которые поставлены, по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"А если этого окажется недостаточно, ну, тогда уже принимать какие-то иные решения", - добавил Медведев.
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