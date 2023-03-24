https://ria.ru/20230324/zona-1860262587.html

Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России

Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев призвал создать "санитарную зону" у границ России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о целях спецоперации, заявил, что нужно выбросить с российских земель всех иностранцев в широком смысле... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:22

2023-03-24T08:22

2023-03-24T08:22

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о целях спецоперации, заявил, что нужно выбросить с российских земель всех иностранцев в широком смысле этого слова и создать "санитарную зону", не позволяющую применять оружие на средних и коротких дистанциях. "Нужно добиться всех целей, которые поставлены, по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "А если этого окажется недостаточно, ну, тогда уже принимать какие-то иные решения", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, россия