https://ria.ru/20230324/znamenitosti-1860326562.html

Умер сценарист Гордон Т. Доусон

Умер сценарист Гордон Т. Доусон - РИА Новости, 24.03.2023

Умер сценарист Гордон Т. Доусон

В Калифорнии в возрасте 84 лет от болезни легких умер художник по костюмам и сценарист Гордон Т. Доусон, пишет Deadline. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:19

2023-03-24T14:19

2023-03-24T14:19

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Калифорнии в возрасте 84 лет от болезни легких умер художник по костюмам и сценарист Гордон Т. Доусон, пишет Deadline. В кино он пришел после работы пожарным. Режиссер Сэм Пекинпа попросил его помочь состарить костюмы для фильма 1965 года "Майор Данди". Впоследствии Доусон работал с Пекинпой в качестве соавтора над фильмом "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа" 1974 года. Также он снимался в небольших ролях в фильмах этого постановщика. Также он писал сценарии для телевизионных проектов. Например, для вестерна "Брет Мэверик". Среди его крупных проектов — нео-вестерн с Чаком Норрисом "Крутой Уокер", вышедший в апреле 1993 года. Он создал сценарии 30 эпизодов, стал продюсером четвертого сезона, а впоследствии трудился над шоу в качестве продюсером-супервайзером, соавтором и исполнительным продюсером. Благодаря "Крутому Уокеру" Чак Норрис стал легендой в кино и сфере боевых искусств. Ранее сообщалось о смерти актера из сериала "Склифосовский" Александра Толубаева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы