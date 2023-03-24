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Умер сценарист Гордон Т. Доусон - РИА Новости, 24.03.2023
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Культура
 
14:19 24.03.2023
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Умер сценарист Гордон Т. Доусон
Умер сценарист Гордон Т. Доусон - РИА Новости, 24.03.2023
Умер сценарист Гордон Т. Доусон
В Калифорнии в возрасте 84 лет от болезни легких умер художник по костюмам и сценарист Гордон Т. Доусон, пишет Deadline. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:19
2023-03-24T14:19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Калифорнии в возрасте 84 лет от болезни легких умер художник по костюмам и сценарист Гордон Т. Доусон, пишет Deadline. В кино он пришел после работы пожарным. Режиссер Сэм Пекинпа попросил его помочь состарить костюмы для фильма 1965 года "Майор Данди". Впоследствии Доусон работал с Пекинпой в качестве соавтора над фильмом "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа" 1974 года. Также он снимался в небольших ролях в фильмах этого постановщика. Также он писал сценарии для телевизионных проектов. Например, для вестерна "Брет Мэверик". Среди его крупных проектов — нео-вестерн с Чаком Норрисом "Крутой Уокер", вышедший в апреле 1993 года. Он создал сценарии 30 эпизодов, стал продюсером четвертого сезона, а впоследствии трудился над шоу в качестве продюсером-супервайзером, соавтором и исполнительным продюсером. Благодаря "Крутому Уокеру" Чак Норрис стал легендой в кино и сфере боевых искусств. Ранее сообщалось о смерти актера из сериала "Склифосовский" Александра Толубаева.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
Умер сценарист Гордон Т. Доусон

Сценарист "Крутого Уокера" Гордон Т. Доусон умер в возрасте 84 года

© Фото : предоставлено семьей Гордона Т. ДоусонаГордон Т. Доусон
Гордон Т. Доусон - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : предоставлено семьей Гордона Т. Доусона
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Калифорнии в возрасте 84 лет от болезни легких умер художник по костюмам и сценарист Гордон Т. Доусон, пишет Deadline.
В кино он пришел после работы пожарным. Режиссер Сэм Пекинпа попросил его помочь состарить костюмы для фильма 1965 года "Майор Данди". Впоследствии Доусон работал с Пекинпой в качестве соавтора над фильмом "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа" 1974 года. Также он снимался в небольших ролях в фильмах этого постановщика.
Также он писал сценарии для телевизионных проектов. Например, для вестерна "Брет Мэверик".
Среди его крупных проектов — нео-вестерн с Чаком Норрисом "Крутой Уокер", вышедший в апреле 1993 года. Он создал сценарии 30 эпизодов, стал продюсером четвертого сезона, а впоследствии трудился над шоу в качестве продюсером-супервайзером, соавтором и исполнительным продюсером. Благодаря "Крутому Уокеру" Чак Норрис стал легендой в кино и сфере боевых искусств.
Ранее сообщалось о смерти актера из сериала "Склифосовский" Александра Толубаева.
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