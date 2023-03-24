https://ria.ru/20230324/zmeya-1860497922.html

Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома

Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома - РИА Новости, 24.03.2023

Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома

Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома в Центральном административном округе столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:12

2023-03-24T19:12

2023-03-24T19:21

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома в Центральном административном округе столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в четверг вечером жильцы одного из домов на улице Кузнецкий мост обнаружили рядом с подъездом змею и обратились за помощью к спасателям. "На вызов прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда №2 Пожарно-спасательного центра. Спасатели переложили змею в специальный контейнер и забрали для передачи в Центр реабилитации диких животных. Никто из жильцов не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что змея предположительно сбежала из квартиры одного из жильцов. По описанию пресмыкающееся – маисовый полоз. Эти змеи не ядовиты и для людей опасности не представляют.

https://ria.ru/20230324/tyuleni-1860353775.html

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