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Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома - РИА Новости, 24.03.2023
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19:12 24.03.2023 (обновлено: 19:21 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/zmeya-1860497922.html
Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома
Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома - РИА Новости, 24.03.2023
Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома
Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома в Центральном административном округе столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:12
2023-03-24T19:21
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома в Центральном административном округе столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в четверг вечером жильцы одного из домов на улице Кузнецкий мост обнаружили рядом с подъездом змею и обратились за помощью к спасателям. "На вызов прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда №2 Пожарно-спасательного центра. Спасатели переложили змею в специальный контейнер и забрали для передачи в Центр реабилитации диких животных. Никто из жильцов не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что змея предположительно сбежала из квартиры одного из жильцов. По описанию пресмыкающееся – маисовый полоз. Эти змеи не ядовиты и для людей опасности не представляют.
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Хорошие новости, Москва
Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома

Спасатели забрали змею из двора жилого дома в центре Москвы

© Фото : Департамент городского хозяйства МосквыЗмея, обнаруженная во дворе одного из домов на улице Кузнецкий мост
Змея, обнаруженная во дворе одного из домов на улице Кузнецкий мост - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Департамент городского хозяйства Москвы
Змея, обнаруженная во дворе одного из домов на улице Кузнецкий мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские спасатели забрали змею из двора жилого дома в Центральном административном округе столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в четверг вечером жильцы одного из домов на улице Кузнецкий мост обнаружили рядом с подъездом змею и обратились за помощью к спасателям.
"На вызов прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда №2 Пожарно-спасательного центра. Спасатели переложили змею в специальный контейнер и забрали для передачи в Центр реабилитации диких животных. Никто из жильцов не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что змея предположительно сбежала из квартиры одного из жильцов. По описанию пресмыкающееся – маисовый полоз. Эти змеи не ядовиты и для людей опасности не представляют.
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