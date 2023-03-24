Зеленский приказал создать военные администрации в трех городах в ЛНР
Зеленский приказал создать военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, следует из информации на его сайте.
Все три населенных пункта находятся на территории Луганской Народной Республики и были освобождены в ходе специальной военной операции.
"Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов: Горная городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.