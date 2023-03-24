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В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем - РИА Новости, 24.03.2023
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15:46 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zelandiya-1860426172.html
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем - РИА Новости, 24.03.2023
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем
Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:46
2023-03-24T15:46
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний, сообщило радио RNZ. "Более 1200 молодых новозеландцев сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, последнее было определено как главная проблема для всех", — заявила заместитель министра социального развития Приянча Радхакришнан. Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для молодых людей, переживающих расставание. "Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости", — сказала Радхакришнан.
https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем

Новая Зеландия выделила шесть миллионов долларов на помощь подросткам с разбитым сердцем

© Фото : Freepik/jcompДевушка уходит от молодого человека
Девушка уходит от молодого человека - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Freepik/jcomp
Девушка уходит от молодого человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний, сообщило радио RNZ.
"Более 1200 молодых новозеландцев сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, последнее было определено как главная проблема для всех", — заявила заместитель министра социального развития Приянча Радхакришнан.
Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для молодых людей, переживающих расставание.
"Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости", — сказала Радхакришнан.
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