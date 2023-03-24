https://ria.ru/20230324/zelandiya-1860426172.html
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем - РИА Новости, 24.03.2023
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем
Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:46
2023-03-24T15:46
2023-03-24T15:46
в мире
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832264917_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_229f33fc496be77e1d96134ea936505c.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний, сообщило радио RNZ. "Более 1200 молодых новозеландцев сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, последнее было определено как главная проблема для всех", — заявила заместитель министра социального развития Приянча Радхакришнан. Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для молодых людей, переживающих расставание. "Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости", — сказала Радхакришнан.
https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832264917_755:313:3068:2048_1920x0_80_0_0_9d05e6df6cdbe4a6568ee67191dfd258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия
В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем
Новая Зеландия выделила шесть миллионов долларов на помощь подросткам с разбитым сердцем
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний, сообщило радио RNZ
.
"Более 1200 молодых новозеландцев сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, последнее было определено как главная проблема для всех", — заявила заместитель министра социального развития Приянча Радхакришнан.
Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для молодых людей, переживающих расставание.
"Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости", — сказала Радхакришнан.
Российские ученые придумали, как помочь подросткам раскрывать таланты