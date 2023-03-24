https://ria.ru/20230324/zelandiya-1860426172.html

В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем

В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем - РИА Новости, 24.03.2023

В Новой Зеландии будут помогать подросткам с разбитым сердцем

Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:46

2023-03-24T15:46

2023-03-24T15:46

в мире

новая зеландия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство социального развития Новой Зеландии выделило 6,4 миллиона новозеландских долларов (6 миллионов долларов) на кампанию Love Better, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний, сообщило радио RNZ. "Более 1200 молодых новозеландцев сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, последнее было определено как главная проблема для всех", — заявила заместитель министра социального развития Приянча Радхакришнан. Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для молодых людей, переживающих расставание. "Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости", — сказала Радхакришнан.

https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html

новая зеландия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая зеландия