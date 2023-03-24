https://ria.ru/20230324/zayavki-1860485878.html

РЭЦ начнет прием заявок от экспортеров на компенсацию затрат 29 марта

РЭЦ начнет прием заявок от экспортеров на компенсацию затрат 29 марта - РИА Новости, 24.03.2023

РЭЦ начнет прием заявок от экспортеров на компенсацию затрат 29 марта

Прием заявок на участие в конкурсном отборе получателей поддержки реализации НИОКР для продвижения продукции на внешние рынки стартует 29 марта, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:34

2023-03-24T18:34

2023-03-24T18:34

российский экспортный центр (рэц)

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсном отборе получателей поддержки реализации НИОКР для продвижения продукции на внешние рынки стартует 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."29 марта 2023 года в 09.00 мск начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков", - говорится в сообщении.Там уточняется, что соответствующее объявление размещено на платформе государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП) и сайте Российского экспортного центра.Прием заявок продлится до 18.00 мск 2 мая 2023 года. Подать заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт" или на ГИСП.Компенсировать можно до 70% затрат по проекту, связанному с такими видами деятельности, как проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новой конкурентоспособной продукции, в соответствии с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках.Также для подачи документов на компенсацию затрат попадают проекты, связанные с омологацией существующей промышленной продукции, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям, предъявляемым на внешних рынках.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Получить компенсацию можно на затраты по проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая период, в котором заявитель понес расходы с 1 июля 2022 года).Заявку на участие в отборе могут подать экспортеры, которые создают высокотехнологичную продукцию, включенную в Перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 года № 5253. Подробные описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти на сайте РЭЦ."Внедрение результатов научных исследований и разработок в производство являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность продукции и предприятий как на внутреннем, так и на внешних рынках. Российский экспортный центр совместно с Минпромторгом России в этом году продолжают предоставлять поддержку реализации экспортно ориентированных НИОКР российскими предприятиями промышленности, приводящих к выводу российской высокотехнологичной продукции на новые зарубежные рынки или масштабированию присутствия российских предприятий и бизнеса на уже завоеванных рынках", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэб.рф (вэб)