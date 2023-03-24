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СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области - РИА Новости, 24.03.2023
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09:04 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html
СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области
СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области - РИА Новости, 24.03.2023
СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области
Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:04
2023-03-24T09:04
экономика
запорожская область
россия
михаил мишустин
андрей козенко
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру области, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. "В Запорожской области проведена большая работа по определению объектов, требующих восстановления, площадок, подходящих для реализации новых проектов. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Мы продолжаем восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру на территории, и возможности особой экономической зоны станут дополнительным подспорьем в этом процессе", - отметил Козенко. По словам вице-премьера, в Запорожской области на данный момент выявлено и зарегистрировано около 1500 объектов, брошенных предыдущими управляющими, в числе которых – здания, сооружения и целостные имущественные комплексы. Из них 700 имущественных комплексов передаются инвесторам, готовым развивать экономических потенциал региона и восстанавливать инфраструктуру области. "Создание свободной экономической зоны в Запорожской области даст бизнесу возможность развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям, попавшим под санкции, будут доступны меры поддержки, предусмотренные СЭЗ, механизмы компенсации", - сказал Козенко. Свободная экономическая зона зарекомендовала себя в Крыму, добавил он. Планы по ее созданию обоснованы и логичны на территории новых субъектов, сказал Козенко.
https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860053034.html
https://realty.ria.ru/20230322/khusnullin-1859793072.html
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экономика, запорожская область, россия, михаил мишустин, андрей козенко, госдума рф
Экономика, Запорожская область, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Козенко, Госдума РФ
СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области

Свободная экономическая зона в Запорожье привлечет инвесторов к брошенным предприятиям

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру области, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко.
Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"В Запорожской области проведена большая работа по определению объектов, требующих восстановления, площадок, подходящих для реализации новых проектов. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Мы продолжаем восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру на территории, и возможности особой экономической зоны станут дополнительным подспорьем в этом процессе", - отметил Козенко.
По словам вице-премьера, в Запорожской области на данный момент выявлено и зарегистрировано около 1500 объектов, брошенных предыдущими управляющими, в числе которых – здания, сооружения и целостные имущественные комплексы. Из них 700 имущественных комплексов передаются инвесторам, готовым развивать экономических потенциал региона и восстанавливать инфраструктуру области.
"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области даст бизнесу возможность развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям, попавшим под санкции, будут доступны меры поддержки, предусмотренные СЭЗ, механизмы компенсации", - сказал Козенко.
Свободная экономическая зона зарекомендовала себя в Крыму, добавил он. Планы по ее созданию обоснованы и логичны на территории новых субъектов, сказал Козенко.
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ЭкономикаЗапорожская областьРоссияМихаил МишустинАндрей КозенкоГосдума РФ
 
 
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