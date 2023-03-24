https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html

СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области

СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области - РИА Новости, 24.03.2023

СЭЗ привлечет инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области

Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:04

2023-03-24T09:04

2023-03-24T09:04

экономика

запорожская область

россия

михаил мишустин

андрей козенко

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Введение Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области привлечет инвесторов к управлению брошенными предприятиями и поможет восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру области, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил в ходе отчета в Госдуме в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. "В Запорожской области проведена большая работа по определению объектов, требующих восстановления, площадок, подходящих для реализации новых проектов. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Мы продолжаем восстанавливать промышленную и транспортную инфраструктуру на территории, и возможности особой экономической зоны станут дополнительным подспорьем в этом процессе", - отметил Козенко. По словам вице-премьера, в Запорожской области на данный момент выявлено и зарегистрировано около 1500 объектов, брошенных предыдущими управляющими, в числе которых – здания, сооружения и целостные имущественные комплексы. Из них 700 имущественных комплексов передаются инвесторам, готовым развивать экономических потенциал региона и восстанавливать инфраструктуру области. "Создание свободной экономической зоны в Запорожской области даст бизнесу возможность развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям, попавшим под санкции, будут доступны меры поддержки, предусмотренные СЭЗ, механизмы компенсации", - сказал Козенко. Свободная экономическая зона зарекомендовала себя в Крыму, добавил он. Планы по ее созданию обоснованы и логичны на территории новых субъектов, сказал Козенко.

https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860053034.html

https://realty.ria.ru/20230322/khusnullin-1859793072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, россия, михаил мишустин, андрей козенко, госдума рф