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Запад пытается обеспечить себе господство, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2023
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10:29 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zapad-1860293423.html
Запад пытается обеспечить себе господство, заявил Лавров
Запад пытается обеспечить себе господство, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2023
Запад пытается обеспечить себе господство, заявил Лавров
Ситуация на Украине и вокруг нее – лишь одно из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками западных стран обеспечить себе мировое господство и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:29
2023-03-24T10:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее – лишь одно из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками западных стран обеспечить себе мировое господство и обратить вспять процесс становления многополярной архитектуры, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Очевидно, что ситуация на Украине и вокруг нее – лишь одно из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками узкой группы западных государств обеспечить себе мировое господство и обратить вспять объективный процесс становления многополярной архитектуры", - написал Лавров в статье для общественно-политического журнала "Разведчик". Глава российской дипломатии отметил, что, "действуя в худших колониальных традициях, американцы и их подпевалы пытаются поделить мир на "демократии" и "авторитарные режимы"". "А если называть вещи своими именами, то на избранных, обладающих некоей "исключительностью", и всех остальных, которые обязаны следовать в русле интересов "золотого миллиарда"", - подчеркнул он. Лавров отметил, что магистральной тенденцией современного международного развития является укрепление многополярности. Он подчеркнул, что новые мировые центры в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке добиваются "впечатляющих успехов в различных областях – с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность". "Руководствуясь прежде всего своими коренными национальными интересами, проводят независимую внешнюю политику. Тем самым объективно способствуют формированию нового, более устойчивого, справедливого, демократичного полицентричного мироустройства, отражающего естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу, модели внутриполитического и социально-экономического развития", - добавил он. По мнению Лаврова, это начинают признавать "сквозь зубы" некоторые политики на Западе, но "правильные выводы не воплощаются в практические дела, в перестройку внешнеполитической философии на принципах международного права и равной и неделимой безопасности".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Политика
Запад пытается обеспечить себе господство, заявил Лавров

Лавров: ситуация на Украине связана с попытками Запада обеспечить себе господство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее – лишь одно из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками западных стран обеспечить себе мировое господство и обратить вспять процесс становления многополярной архитектуры, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Очевидно, что ситуация на Украине и вокруг нее – лишь одно из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками узкой группы западных государств обеспечить себе мировое господство и обратить вспять объективный процесс становления многополярной архитектуры", - написал Лавров в статье для общественно-политического журнала "Разведчик".
Глава российской дипломатии отметил, что, "действуя в худших колониальных традициях, американцы и их подпевалы пытаются поделить мир на "демократии" и "авторитарные режимы"".
"А если называть вещи своими именами, то на избранных, обладающих некоей "исключительностью", и всех остальных, которые обязаны следовать в русле интересов "золотого миллиарда"", - подчеркнул он.
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Лавров отметил, что магистральной тенденцией современного международного развития является укрепление многополярности. Он подчеркнул, что новые мировые центры в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке добиваются "впечатляющих успехов в различных областях – с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".
"Руководствуясь прежде всего своими коренными национальными интересами, проводят независимую внешнюю политику. Тем самым объективно способствуют формированию нового, более устойчивого, справедливого, демократичного полицентричного мироустройства, отражающего естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу, модели внутриполитического и социально-экономического развития", - добавил он.
По мнению Лаврова, это начинают признавать "сквозь зубы" некоторые политики на Западе, но "правильные выводы не воплощаются в практические дела, в перестройку внешнеполитической философии на принципах международного права и равной и неделимой безопасности".
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