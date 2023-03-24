https://ria.ru/20230324/zagryaznenie-1860431216.html

Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали

Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали - РИА Новости, 24.03.2023

Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали

Загрязнение, появившееся на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной, локализовано, проводится обработка поверхности воды сорбентом, сообщается РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:00

2023-03-24T16:00

2023-03-24T16:00

мосводосток

москва

происшествия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Загрязнение, появившееся на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной, локализовано, проводится обработка поверхности воды сорбентом, сообщается в Tekegram-канале "Мосводостока". Ранее в СМИ появилась информация, что в районе Сыромятнической набережной на реке Яузе появились масляные пятна. "В диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" поступил сигнал о загрязнении на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом", - говорится в сообщении. Отмечается, что флот "Мосводостока" продолжит работать на месте до полной ликвидации загрязнения, а также дополнительно проверит поверхность реки ниже по течению.

https://ria.ru/20230321/voda-1859403653.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, происшествия, городское хозяйство москвы