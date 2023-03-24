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Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали - РИА Новости, 24.03.2023
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16:00 24.03.2023
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Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали
Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали - РИА Новости, 24.03.2023
Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали
Загрязнение, появившееся на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной, локализовано, проводится обработка поверхности воды сорбентом, сообщается РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:00
2023-03-24T16:00
мосводосток
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Загрязнение, появившееся на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной, локализовано, проводится обработка поверхности воды сорбентом, сообщается в Tekegram-канале "Мосводостока". Ранее в СМИ появилась информация, что в районе Сыромятнической набережной на реке Яузе появились масляные пятна. "В диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" поступил сигнал о загрязнении на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом", - говорится в сообщении. Отмечается, что флот "Мосводостока" продолжит работать на месте до полной ликвидации загрязнения, а также дополнительно проверит поверхность реки ниже по течению.
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мосводосток, москва, происшествия, городское хозяйство москвы
Мосводосток, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы

Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали

© Фото : Telegram/"Мосводосток"Обработка реки Яузы в районе Сыромятнической набережной
Обработка реки Яузы в районе Сыромятнической набережной - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Telegram/"Мосводосток"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Загрязнение, появившееся на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной, локализовано, проводится обработка поверхности воды сорбентом, сообщается в Tekegram-канале "Мосводостока".
Ранее в СМИ появилась информация, что в районе Сыромятнической набережной на реке Яузе появились масляные пятна.
"В диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" поступил сигнал о загрязнении на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что флот "Мосводостока" продолжит работать на месте до полной ликвидации загрязнения, а также дополнительно проверит поверхность реки ниже по течению.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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МосводостокМоскваПроисшествияГородское хозяйство Москвы
 
 
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