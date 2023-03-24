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Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции - РИА Новости, 24.03.2023
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15:02 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zaes-1860402979.html
Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции
Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции - РИА Новости, 24.03.2023
Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции
Информация о состоянии блоков и реакторов Запорожской АЭС, линий выдачи мощности, уровне радиационного фона и уровне воды в пруде-охладителе и Каховском... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:02
2023-03-24T15:02
россия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Информация о состоянии блоков и реакторов Запорожской АЭС, линий выдачи мощности, уровне радиационного фона и уровне воды в пруде-охладителе и Каховском водохранилище будет ежедневно публиковаться на сайте станции. "С сегодняшнего дня на сайте Запорожской АЭС можно найти актуальные данные по состоянию блоков, линии выдачи мощности, информацию об отоплении города и промлощадки, о радиационной обстановке, а также об уровне воды в Каховском водохранилище и пруду-охладителе ЗАЭС", - говорится в сообщении администрации станции в телеграм-канале. По данным, которые опубликованы на сайте, 24 марта блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта", блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности, сообщается на сайте. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. В работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская", линия 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены. Уровень воды в Каховском водохранилище - 14,55 метра, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,58 метра, нарушений в работе АЭС нет, сообщается на сайте. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
https://ria.ru/20230323/magate-1859928108.html
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россия
энергодар
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россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции

Сведения о состоянии Запорожской АЭС будут ежедневно публиковаться на сайте станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Информация о состоянии блоков и реакторов Запорожской АЭС, линий выдачи мощности, уровне радиационного фона и уровне воды в пруде-охладителе и Каховском водохранилище будет ежедневно публиковаться на сайте станции.
"С сегодняшнего дня на сайте Запорожской АЭС можно найти актуальные данные по состоянию блоков, линии выдачи мощности, информацию об отоплении города и промлощадки, о радиационной обстановке, а также об уровне воды в Каховском водохранилище и пруду-охладителе ЗАЭС", - говорится в сообщении администрации станции в телеграм-канале.
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23 марта, 04:00
По данным, которые опубликованы на сайте, 24 марта блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта", блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов".
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности, сообщается на сайте. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону.
В работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская", линия 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены. Уровень воды в Каховском водохранилище - 14,55 метра, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,58 метра, нарушений в работе АЭС нет, сообщается на сайте.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
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