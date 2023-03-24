https://ria.ru/20230324/zaes-1860402979.html

Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции

Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции - РИА Новости, 24.03.2023

Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции

Информация о состоянии блоков и реакторов Запорожской АЭС, линий выдачи мощности, уровне радиационного фона и уровне воды в пруде-охладителе и Каховском... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:02

2023-03-24T15:02

2023-03-24T15:02

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энергодар

запорожская аэс

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Информация о состоянии блоков и реакторов Запорожской АЭС, линий выдачи мощности, уровне радиационного фона и уровне воды в пруде-охладителе и Каховском водохранилище будет ежедневно публиковаться на сайте станции. "С сегодняшнего дня на сайте Запорожской АЭС можно найти актуальные данные по состоянию блоков, линии выдачи мощности, информацию об отоплении города и промлощадки, о радиационной обстановке, а также об уровне воды в Каховском водохранилище и пруду-охладителе ЗАЭС", - говорится в сообщении администрации станции в телеграм-канале. По данным, которые опубликованы на сайте, 24 марта блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта", блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов", блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности, сообщается на сайте. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. В работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская", линия 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены. Уровень воды в Каховском водохранилище - 14,55 метра, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,58 метра, нарушений в работе АЭС нет, сообщается на сайте. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230323/magate-1859928108.html

https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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энергодар

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россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область