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Минобороны описало последствия ударов НАТО урановыми бомбами по Югославии - РИА Новости, 24.03.2023
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13:34 24.03.2023 (обновлено: 13:36 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860371086.html
Минобороны описало последствия ударов НАТО урановыми бомбами по Югославии
Минобороны описало последствия ударов НАТО урановыми бомбами по Югославии - РИА Новости, 24.03.2023
Минобороны описало последствия ударов НАТО урановыми бомбами по Югославии
Особую циничность планам Лондона по урановым боеприпасам для Киева придает то, что они объявлены накануне годовщины бомбежек НАТО в Югославии, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:34
2023-03-24T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
югославия
нато
украина
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Особую циничность планам Лондона по урановым боеприпасам для Киева придает то, что они объявлены накануне годовщины бомбежек НАТО в Югославии, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется."Особую циничность заявлению заместителя министра обороны придает тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием "Ангел милосердия", - сказал Кириллов. "Всего на территории этой страны было применено около 40 тысяч бронебойных авиаснарядов с общим количеством обедненного урана более 15 тонн", - добавил Кириллов. Он напомнил, что приказ на начало бомбардировки силам коалиции отдал генсек НАТО Хавьер Солана, который называл эту операцию "гуманитарной". При этом генерал подчеркнул, что солдаты НАТО и сами стали жертвами применения боеприпасов с обеднённым ураном. По его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии сообщается, что у более чем четырёх тысяч военнослужащих национальных вооруженных сил были выявлены злокачественные опухоли различного типа. Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994–1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обеднённым ураном. При этом 330 человек, то есть 8% случаев, в результате заболевания скончались. Кириллов сообщил, что в странах бывшей Югославии отмечается увеличение числа онкологических заболеваний на 25%."Уровень заражения почвы и грунтовых вод в этих районах в течение длительного времени требует постоянного мониторинга для оценки потенциальных рисков", - добавил Кириллов.Он напомнил слова руководителя группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах натовских ударов, который заявил: "Фрагменты урановых бомб были обнаружены в Сербии в районе Плаковица, который не обозначен на карте бомбардировок, представленной ранее в ООН руководством НАТО".Как подчеркнул российский генерал: "Тайна урановых заражений в Плаковице остается неразгаданной".
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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безопасность, россия, югославия, нато, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Югославия, НАТО, Украина, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны описало последствия ударов НАТО урановыми бомбами по Югославии

Генерал Кириллов: в Югославии заболеваемость раком после урановых бомб выросла на четверть

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Особую циничность планам Лондона по урановым боеприпасам для Киева придает то, что они объявлены накануне годовщины бомбежек НАТО в Югославии, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
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"Особую циничность заявлению заместителя министра обороны придает тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием "Ангел милосердия", - сказал Кириллов.
"Всего на территории этой страны было применено около 40 тысяч бронебойных авиаснарядов с общим количеством обедненного урана более 15 тонн", - добавил Кириллов. Он напомнил, что приказ на начало бомбардировки силам коалиции отдал генсек НАТО Хавьер Солана, который называл эту операцию "гуманитарной".
При этом генерал подчеркнул, что солдаты НАТО и сами стали жертвами применения боеприпасов с обеднённым ураном. По его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии сообщается, что у более чем четырёх тысяч военнослужащих национальных вооруженных сил были выявлены злокачественные опухоли различного типа. Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994–1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обеднённым ураном. При этом 330 человек, то есть 8% случаев, в результате заболевания скончались. Кириллов сообщил, что в странах бывшей Югославии отмечается увеличение числа онкологических заболеваний на 25%.
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"Уровень заражения почвы и грунтовых вод в этих районах в течение длительного времени требует постоянного мониторинга для оценки потенциальных рисков", - добавил Кириллов.
Он напомнил слова руководителя группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах натовских ударов, который заявил: "Фрагменты урановых бомб были обнаружены в Сербии в районе Плаковица, который не обозначен на карте бомбардировок, представленной ранее в ООН руководством НАТО".
Как подчеркнул российский генерал: "Тайна урановых заражений в Плаковице остается неразгаданной".
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