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Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами - РИА Новости, 24.03.2023
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами
Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев, пишет... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:48
2023-03-24T06:48
2023-03-24T11:01
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев, пишет The Asahi Shimbun.Ранее Симидзу раскритиковал обучающихся там украинцев, назвав их "элитными беженцами". С мая 2022 года школа приняла 38 студентов с Украины, конфликт произошел, когда руководство заведения потребовало от них оплатить обучение, хотя изначально было обещано, что оно будет бесплатным.Симидзу отметил, что данное предложение было временным и рассчитано только на то время, пока студенты не станут финансово независимыми, а не на шесть месяцев или год, как утверждают украинцы.Экс-директор школы назвал украинских студентов "аристократами-беженцами", "привилегированным классом просителей убежища", которые пользуются налоговыми льготами, включая бесплатное жилье, в то время как студенты из Азии обеспечивают себя сами.Как отмечает издание, Симидзу отказался извиняться за свои комментарии, указав, что власти префектуры делают для поддержки украинцев "гораздо больше, чем надо".Из-за "негативной реакции общественности" на прошлой неделе власти Гуммы объявили школе выговор. В понедельник школа объявила об отставке Симидзу, пообещав "восстановить общественное доверие" за счет улучшения корпоративного управления.
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
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в мире, украина, гумма, япония
В мире, Украина, Гумма, Япония
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами
Asahi: директор японской школы ушел в отставку после критики студентов с Украины