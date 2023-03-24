Рейтинг@Mail.ru
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 24.03.2023 (обновлено: 11:01 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/yaponiya-1860256250.html
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами - РИА Новости, 24.03.2023
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами
Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев, пишет... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:48
2023-03-24T11:01
в мире
украина
гумма
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев, пишет The Asahi Shimbun.Ранее Симидзу раскритиковал обучающихся там украинцев, назвав их "элитными беженцами". С мая 2022 года школа приняла 38 студентов с Украины, конфликт произошел, когда руководство заведения потребовало от них оплатить обучение, хотя изначально было обещано, что оно будет бесплатным.Симидзу отметил, что данное предложение было временным и рассчитано только на то время, пока студенты не станут финансово независимыми, а не на шесть месяцев или год, как утверждают украинцы.Экс-директор школы назвал украинских студентов "аристократами-беженцами", "привилегированным классом просителей убежища", которые пользуются налоговыми льготами, включая бесплатное жилье, в то время как студенты из Азии обеспечивают себя сами.Как отмечает издание, Симидзу отказался извиняться за свои комментарии, указав, что власти префектуры делают для поддержки украинцев "гораздо больше, чем надо".Из-за "негативной реакции общественности" на прошлой неделе власти Гуммы объявили школе выговор. В понедельник школа объявила об отставке Симидзу, пообещав "восстановить общественное доверие" за счет улучшения корпоративного управления.
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
https://ria.ru/20230321/mechty-1859342038.html
украина
гумма
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e3bf4a0fb11430db504d5d065b0020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гумма, япония
В мире, Украина, Гумма, Япония
Директор японской школы уволился, отказавшись извиниться перед украинцами

Asahi: директор японской школы ушел в отставку после критики студентов с Украины

© iStock.com / AlxeyPnferovЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев, пишет The Asahi Shimbun.
Ранее Симидзу раскритиковал обучающихся там украинцев, назвав их "элитными беженцами". С мая 2022 года школа приняла 38 студентов с Украины, конфликт произошел, когда руководство заведения потребовало от них оплатить обучение, хотя изначально было обещано, что оно будет бесплатным.
Прага - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
23 марта, 16:07
Симидзу отметил, что данное предложение было временным и рассчитано только на то время, пока студенты не станут финансово независимыми, а не на шесть месяцев или год, как утверждают украинцы.
Экс-директор школы назвал украинских студентов "аристократами-беженцами", "привилегированным классом просителей убежища", которые пользуются налоговыми льготами, включая бесплатное жилье, в то время как студенты из Азии обеспечивают себя сами.
Как отмечает издание, Симидзу отказался извиняться за свои комментарии, указав, что власти префектуры делают для поддержки украинцев "гораздо больше, чем надо".
Из-за "негативной реакции общественности" на прошлой неделе власти Гуммы объявили школе выговор. В понедельник школа объявила об отставке Симидзу, пообещав "восстановить общественное доверие" за счет улучшения корпоративного управления.
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в "сливки Европы"
21 марта, 05:25
 
В миреУкраинаГуммаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала