https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html

В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС

В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС - РИА Новости, 24.03.2023

В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС

В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:47

2023-03-24T10:47

2023-03-24T13:52

происшествия

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он.Позже в ФТС уточнили, что речь идет о замначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.В январе в главном офисе ФТС также прошли обыски по делу ранее задержанного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за лоббирование интересов компаний на заключение госконтрактов.

https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)