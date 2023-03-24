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В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС - РИА Новости, 24.03.2023
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10:47 24.03.2023 (обновлено: 13:52 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС
В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:47
2023-03-24T13:52
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он.Позже в ФТС уточнили, что речь идет о замначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.В январе в главном офисе ФТС также прошли обыски по делу ранее задержанного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за лоббирование интересов компаний на заключение госконтрактов.
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС

В Москве задержали по делу о взятках двух чиновников ФТС Беглова и Алеева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он.
Позже в ФТС уточнили, что речь идет о замначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.
© Фото : Федеральная таможенная службаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Федеральная таможенная служба
Александр Беглов
В январе в главном офисе ФТС также прошли обыски по делу ранее задержанного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за лоббирование интересов компаний на заключение госконтрактов.
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ПроисшествияМоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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