https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС
В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:47
2023-03-24T10:47
2023-03-24T13:52
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он.Позже в ФТС уточнили, что речь идет о замначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.В январе в главном офисе ФТС также прошли обыски по делу ранее задержанного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за лоббирование интересов компаний на заключение госконтрактов.
https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Москве задержали двух высокопоставленных чиновников ФТС
В Москве задержали по делу о взятках двух чиновников ФТС Беглова и Алеева
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве по коррупционному делу задержаны два крупных чиновника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — сказал он.
Позже в ФТС уточнили, что речь идет о замначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.
В январе в главном офисе ФТС также прошли обыски по делу ранее задержанного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева. Высокопоставленного сотрудника подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей за лоббирование интересов компаний на заключение госконтрактов.
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках