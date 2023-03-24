https://ria.ru/20230324/vzyatka-1860447449.html

Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест

Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2023

Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест

Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:38

2023-03-24T16:38

2023-03-24T16:45

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву."Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме, мотивы - неясны. Это первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия