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Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2023
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16:38 24.03.2023 (обновлено: 16:45 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vzyatka-1860447449.html
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2023
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:38
2023-03-24T16:45
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву."Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме, мотивы - неясны. Это первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест

Бизнесмена, ставшего фигурантом дела о взятках генералу ФТС, отправили под домашний арест

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
Ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме, мотивы - неясны. Это первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.
Арестованный по делу о взятках генерал Драгомирецкий в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках
22 марта, 14:27
 
ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
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