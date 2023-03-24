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Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2023
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:38
2023-03-24T16:38
2023-03-24T16:45
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд отправил под домашний арест бизнесмена, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву."Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Красногорскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме, мотивы - неясны. Это первый фигурант этого дела, кому избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
Первого фигуранта дела о взятках генералу ФТС отправили под домашний арест
Бизнесмена, ставшего фигурантом дела о взятках генералу ФТС, отправили под домашний арест