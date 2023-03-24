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В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ

В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023

В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу утром проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), сообщает... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:27

2023-03-24T19:27

2023-03-24T19:37

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу утром проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), сообщает Блумберг со ссылкой на министерство. "Министр финансов Джанет Йеллен в пятницу утром примет глав ключевых финансовых регуляторов США на не запланированной ранее встрече совета по надзору за финансовой стабильностью", - говорится в публикации. Совещание, как отмечается, будет проходить в закрытом формате и остается неизвестным, планируется ли заявление по итогам встречи. Согласно информации минфина США, в состав FSOC, помимо самого министра, также входят председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) и другие руководители ведомств финансового блока страны. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.

https://ria.ru/20230322/frs-1859905899.html

https://ria.ru/20230322/mask-1859919606.html

сша

калифорния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, silicon valley bank