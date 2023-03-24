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В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
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19:27 24.03.2023 (обновлено: 19:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vstrecha-1860501340.html
В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ
В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ
Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу утром проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), сообщает... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:27
2023-03-24T19:37
экономика
сша
калифорния
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу утром проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), сообщает Блумберг со ссылкой на министерство. "Министр финансов Джанет Йеллен в пятницу утром примет глав ключевых финансовых регуляторов США на не запланированной ранее встрече совета по надзору за финансовой стабильностью", - говорится в публикации. Совещание, как отмечается, будет проходить в закрытом формате и остается неизвестным, планируется ли заявление по итогам встречи. Согласно информации минфина США, в состав FSOC, помимо самого министра, также входят председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) и другие руководители ведомств финансового блока страны. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
https://ria.ru/20230322/frs-1859905899.html
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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, silicon valley bank
Экономика, США, Калифорния, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank
В США началось заседание Совета по финансовой стабильности, пишут СМИ

Блумберг: глава Минфина США проводит внеплановую встречу Совета по финансовой стабильности

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу утром проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), сообщает Блумберг со ссылкой на министерство.
"Министр финансов Джанет Йеллен в пятницу утром примет глав ключевых финансовых регуляторов США на не запланированной ранее встрече совета по надзору за финансовой стабильностью", - говорится в публикации.
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Совещание, как отмечается, будет проходить в закрытом формате и остается неизвестным, планируется ли заявление по итогам встречи.
Согласно информации минфина США, в состав FSOC, помимо самого министра, также входят председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) и другие руководители ведомств финансового блока страны.
Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
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ЭкономикаСШАКалифорнияДжанет ЙелленФедеральная резервная система СШАSilicon Valley Bank
 
 
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