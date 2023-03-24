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Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов - РИА Новости, 24.03.2023
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14:08 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860381538.html
Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов
Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов - РИА Новости, 24.03.2023
Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов
Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов, женщина задержана, сообщили в пятницу в офисе... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:08
2023-03-24T14:08
в мире
украина
волынская область
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов, женщина задержана, сообщили в пятницу в офисе генерального прокурора страны. "При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры разоблачена волынянка на торговле малолетним ребенком (части 3 статьи 149 УК Украины). Женщина заботилась о нежеланном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала. Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале По данным прокуратуры, женщину задержали во время передачи ребенка покупателю в Луцке. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок изъят и находится в больнице.
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в мире, украина, волынская область
В мире, Украина, Волынская область
Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов

Жительница Украины пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов, женщина задержана, сообщили в пятницу в офисе генерального прокурора страны.
"При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры разоблачена волынянка на торговле малолетним ребенком (части 3 статьи 149 УК Украины). Женщина заботилась о нежеланном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала. Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале
По данным прокуратуры, женщину задержали во время передачи ребенка покупателю в Луцке. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок изъят и находится в больнице.
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