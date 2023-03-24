https://ria.ru/20230324/ukraina-1860381538.html

Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов

Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов - РИА Новости, 24.03.2023

Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка за 30 тысяч долларов

Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов, женщина задержана, сообщили в пятницу в офисе... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:08

2023-03-24T14:08

2023-03-24T14:08

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волынская область

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов, женщина задержана, сообщили в пятницу в офисе генерального прокурора страны. "При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры разоблачена волынянка на торговле малолетним ребенком (части 3 статьи 149 УК Украины). Женщина заботилась о нежеланном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала. Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале По данным прокуратуры, женщину задержали во время передачи ребенка покупателю в Луцке. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок изъят и находится в больнице.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, волынская область