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Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли - РИА Новости, 24.03.2023
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12:52 24.03.2023 (обновлено: 14:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ubiystvo-1860350612.html
Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли
Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли - РИА Новости, 24.03.2023
Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли
Пролетарский суд Тулы перенес на 3 апреля заседание по рассмотрению уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:52
2023-03-24T14:40
происшествия
тула
украина
россия
дарья дугина
генеральная прокуратура рф
фсб
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы перенес на 3 апреля заседание по рассмотрению уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, из-за отсутствия одного из фигурантов, сообщила судья Нина Панарина. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд принял решение о перемещении подсудимого Андрея Кузнецова из московского СИЗО в Тульскую область, однако процесс еще не завершен. Участники начавшегося суда выступили против возможности проведения заседания в отсутствие Кузнецова. "Суд выслушал мнение участников процесса. В целях соблюдения прав и законных интересов… подсудимого Кузнецова полагает необходимым судебное заседание отложить… на 3 апреля 2023 года на 14 часов", - сказала Панарина. Из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в Тульской области следует, что Кузнецов содержался под стражей в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, для его участия в судебном разбирательстве суд 28 февраля принял решение о его перемещении в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, однако на заседании подсудимый так и не появился. "В судебное заседание, назначенное на 24 марта 2023 года, подсудимый Кузнецов А.П. не доставлен. В связи с его не прибытием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, судебное заседание отложено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.В суде фигурант Александр Сучков и его защитник выразили недовольство созданным резонансом при рассмотрении этого дела. "Наличие в настоящий момент прессы говорит о том, что преступление, в котором обвиняется мой подзащитный, оно увязано с громким преступлением по поводу убийства Дарьи Дугиной. Хотя в материалах уголовного дела это никаким образом не отражается в плане его непосредственного участия в этом, но негативное отношение общества - оно неизбежно", - прокомментировал адвокат Сучкова Александр Лучин.Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.
https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html
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происшествия, тула, украина, россия, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, фсб
Происшествия, Тула, Украина, Россия, Дарья Дугина, Генеральная прокуратура РФ, ФСБ
Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли

Суд в Туле снова отложил заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной

© РИА Новости / Артем Жильцов | Перейти в медиабанкАлександр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Артем Жильцов
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Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы. Архивное фото
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы перенес на 3 апреля заседание по рассмотрению уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, из-за отсутствия одного из фигурантов, сообщила судья Нина Панарина.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд принял решение о перемещении подсудимого Андрея Кузнецова из московского СИЗО в Тульскую область, однако процесс еще не завершен. Участники начавшегося суда выступили против возможности проведения заседания в отсутствие Кузнецова.
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"Суд выслушал мнение участников процесса. В целях соблюдения прав и законных интересов… подсудимого Кузнецова полагает необходимым судебное заседание отложить… на 3 апреля 2023 года на 14 часов", - сказала Панарина.
Из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в Тульской области следует, что Кузнецов содержался под стражей в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, для его участия в судебном разбирательстве суд 28 февраля принял решение о его перемещении в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, однако на заседании подсудимый так и не появился. "В судебное заседание, назначенное на 24 марта 2023 года, подсудимый Кузнецов А.П. не доставлен. В связи с его не прибытием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, судебное заседание отложено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В суде фигурант Александр Сучков и его защитник выразили недовольство созданным резонансом при рассмотрении этого дела. "Наличие в настоящий момент прессы говорит о том, что преступление, в котором обвиняется мой подзащитный, оно увязано с громким преступлением по поводу убийства Дарьи Дугиной. Хотя в материалах уголовного дела это никаким образом не отражается в плане его непосредственного участия в этом, но негативное отношение общества - оно неизбежно", - прокомментировал адвокат Сучкова Александр Лучин.
Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.
Автомобиль Mini Cooper, в котором, по версии ФСБ РФ, находятся главные подозреваемые по делу об убийстве Дарьи Дугиной граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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28 февраля, 10:11
 
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