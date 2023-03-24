https://ria.ru/20230324/ubiystvo-1860350612.html

Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли

Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли - РИА Новости, 24.03.2023

Заседание о подделке документа, использованного убийцами Дугиной, перенесли

Пролетарский суд Тулы перенес на 3 апреля заседание по рассмотрению уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:52

2023-03-24T12:52

2023-03-24T14:40

происшествия

тула

украина

россия

дарья дугина

генеральная прокуратура рф

фсб

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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы перенес на 3 апреля заседание по рассмотрению уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, из-за отсутствия одного из фигурантов, сообщила судья Нина Панарина. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд принял решение о перемещении подсудимого Андрея Кузнецова из московского СИЗО в Тульскую область, однако процесс еще не завершен. Участники начавшегося суда выступили против возможности проведения заседания в отсутствие Кузнецова. "Суд выслушал мнение участников процесса. В целях соблюдения прав и законных интересов… подсудимого Кузнецова полагает необходимым судебное заседание отложить… на 3 апреля 2023 года на 14 часов", - сказала Панарина. Из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в Тульской области следует, что Кузнецов содержался под стражей в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, для его участия в судебном разбирательстве суд 28 февраля принял решение о его перемещении в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, однако на заседании подсудимый так и не появился. "В судебное заседание, назначенное на 24 марта 2023 года, подсудимый Кузнецов А.П. не доставлен. В связи с его не прибытием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, судебное заседание отложено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.В суде фигурант Александр Сучков и его защитник выразили недовольство созданным резонансом при рассмотрении этого дела. "Наличие в настоящий момент прессы говорит о том, что преступление, в котором обвиняется мой подзащитный, оно увязано с громким преступлением по поводу убийства Дарьи Дугиной. Хотя в материалах уголовного дела это никаким образом не отражается в плане его непосредственного участия в этом, но негативное отношение общества - оно неизбежно", - прокомментировал адвокат Сучкова Александр Лучин.Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.

https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html

https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула, украина, россия, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, фсб